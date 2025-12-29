Op enkele snelwegen in het grensgebied met Duitsland is het maandagochtend druk, onder meer door grenscontroles. Ook zijn er vermoedelijk veel mensen op weg naar Duitsland om daar vuurwerk in te slaan, zegt een medewerker van ANWB Verkeersinformatie, hoewel hij een slag om de arm houdt.

Op de A7 bij de Groningse plaats Bad Nieuweschans en op de A12 bij het Gelderse Didam staat het verkeer richting Duitsland vast. In beide gevallen levert dat ongeveer een kwartier vertraging op, meldt de ANWB. "De grenscontroles houden het verkeer sowieso op", aldus de medewerker van de verkeersdienst. "De extra drukte zou kunnen komen door mensen die in Duitsland inkopen gaan doen. Daar zal ook vuurwerk bij zitten."

In Duitsland mag sinds middernacht vuurwerk worden verkocht. Volgens de lokale Duitse krant Rheinische Post stonden er in de nacht van zondag op maandag kort na middernacht al lange rijen bij een vuurwerkverkooppunt in Kleef, net over de grens bij Nijmegen. "Veel Nederlanders waren daarheen gekomen", schrijft de krant.

De Westfälischer Anzeiger meldt dat grenssteden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen rekening houden met "een ongekende toestroom van Nederlandse bezoekers". Volgens de krant worden dit jaar extra veel Nederlanders verwacht met het oog op het naderende vuurwerkverbod in Nederland. Het lijkt erop dat mensen daarom nog een laatste keer los willen gaan met vuurwerk, werd eerder al duidelijk.