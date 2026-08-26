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Aston Martin Vantage RS/GT3/GT8
 
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Aston Martin Vantage als GT3-rivaal onderweg

GT3-racer wordt GT3-concurrent

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Porsche doet goede zaken met de 911 GT3 en GT3 RS. Hoewel ze bij Aston Martin ongetwijfeld weten dat ze qua verkoopcijfers nooit onder de schaduw van de vleugel van laatstgenoemde zullen uitkomen, doen ze toch een gooi naar een klein puntje van deze taart.

Zeg ‘GT3’ en je denkt onmiddellijk aan Porsche, hoewel GT3 tegelijkertijd een raceklasse is waaraan veel meer merken meedoen. Porsche is er echter in geslaagd om zich de GT3-naam toe te eigenen voor de sportiefste versies van de 911, uiteraard niet toevallig ook een bekend gezicht in de GT3-racerij. De Aston Martin Vantage is dat echter ook, maar wist zijn racegenen heel wat minder succesvol te vermarkten.

Aston Martin Vantage GT3

Aston Martin Vantage GT12.

In een grijs verleden waren er wel GT12- en GT8-versies van de vorige Vantage, omdat Porsche een stokje stak voor het gebruik van de GT3-naam op straatauto's. Bij de Vantage uit 2018 bleef het tot nu toe helemaal stil op dat vlak.

Aston Martin Vantage RS/GT3/GT8

De Aston Martin Vantage GT3-racer mag GT3 heten.

Maar dat gaat veranderen, bewijzen deze beelden. We zien een uiterst sportief aangeklede Vantage met een gigantische achtervleugel, helemaal naar voorbeeld van zowel de GT3-racers als de GT3-Porsches. Die vleugel is opvallend, maar ook een van de minst ingrijpende wijzigingen. De voorschermen zijn ook compleet nieuw en bevatten andere en grotere koelopeningen met ‘kieuwen’ bovenop. De voorbumper is helemaal nieuw en bevat een unieke grille en in de nieuw ontworpen diffuser – nog altijd gigantisch – zitten de uitlaateindes gezellig naast elkaar. Dit is duidelijk een heel wat serieuzere sportieveling dan de Vantage S, die het optisch aanzienlijk subtieler houdt. Die Vantage S is al wel 680 pk en 800 Nm sterk dankzij een upgrade van zijn 4-liter V8, dus deze nog naamloze supersportversie moet wel helemaal een beest worden.

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?

Aston Martin Vantage 4.7 V8 S Sportshift | 436 PK |

Aston Martin V8 Vantage

4.7 V8 S Sportshift | 436 PK |

  • 2012
  • 44.825 km
  • Benzine
  • 321kW/436pk

Automatisch

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€ 69.950
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Aston Martin V12 Vantage

DB7 M0769

  • 2000
  • 68.684 km
  • Benzine
  • 309kW/420pk

Automatisch

Online sinds 2 dagen
Metropole Classic Cars B.V.
€ 49.500
Aston Martin Vantage Roadster 4.7 V8

Aston Martin V8 Vantage

Roadster 4.7 V8

  • 2009
  • 79.898 km
  • Benzine
  • 313kW/426pk

Automatisch

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Robben Rosmalen
€ 59.900
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Aston Martin V8 Vantage

Coupe | Minotaur Green / Oxford Tan | Incl. BPM |

  • 2025
  • 500 km
  • Benzine
  • 488kW/663pk

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Kroymans Aston Martin Hilversum
€ 279.995
Aston Martin Vantage 4.7 V8 Sportshift 426 PK, Kroymans Onderhouden, Topstaat!

Aston Martin V8 Vantage

4.7 V8 Sportshift 426 PK, Kroymans Onderhouden, Topstaat!

  • 2012
  • 61.312 km
  • Benzine
  • 313kW/426pk

Automatisch

Online sinds 3 weken
Pitstop Car Trading B.V.
€ 63.500
Aston Martin Vantage Roadster 4.7 V8 Sportshift

Aston Martin V8 Vantage

Roadster 4.7 V8 Sportshift | ELEKTRISCHE STOELEN | UNIEKE KM | WINDSCHERM |

  • 2009
  • 12.900 km
  • Benzine
  • 313kW/426pk

Automatisch

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Autotron Exclusive
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