Aston Martin Vantage als GT3-rivaal onderweg

Zeg ‘GT3’ en je denkt onmiddellijk aan Porsche, hoewel GT3 tegelijkertijd een raceklasse is waaraan veel meer merken meedoen. Porsche is er echter in geslaagd om zich de GT3-naam toe te eigenen voor de sportiefste versies van de 911, uiteraard niet toevallig ook een bekend gezicht in de GT3-racerij. De Aston Martin Vantage is dat echter ook, maar wist zijn racegenen heel wat minder succesvol te vermarkten.

In een grijs verleden waren er wel GT12- en GT8-versies van de vorige Vantage, omdat Porsche een stokje stak voor het gebruik van de GT3-naam op straatauto's. Bij de Vantage uit 2018 bleef het tot nu toe helemaal stil op dat vlak.

Maar dat gaat veranderen, bewijzen deze beelden. We zien een uiterst sportief aangeklede Vantage met een gigantische achtervleugel, helemaal naar voorbeeld van zowel de GT3-racers als de GT3-Porsches. Die vleugel is opvallend, maar ook een van de minst ingrijpende wijzigingen. De voorschermen zijn ook compleet nieuw en bevatten andere en grotere koelopeningen met ‘kieuwen’ bovenop. De voorbumper is helemaal nieuw en bevat een unieke grille en in de nieuw ontworpen diffuser – nog altijd gigantisch – zitten de uitlaateindes gezellig naast elkaar. Dit is duidelijk een heel wat serieuzere sportieveling dan de Vantage S, die het optisch aanzienlijk subtieler houdt. Die Vantage S is al wel 680 pk en 800 Nm sterk dankzij een upgrade van zijn 4-liter V8, dus deze nog naamloze supersportversie moet wel helemaal een beest worden.