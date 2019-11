Diverse merken brengen oplossing voor 'keyless-diefstal'

Het stelen van auto's met keyless entry is voor steeds meer criminelen een koud kunstje. Ze 'foppen' de auto dat de sleutel nabij is en rijden er vervolgens zo mee weg. Daar hebben diverse merken inmiddels een oplossing voor die in een aantal gevallen ook standaard wordt.

Criminelen onderscheppen het signaal van de sleutel en versterken dat in de buurt van de auto, zodat de deur opengaat. Daarom wordt eigenaren van auto's met keyless entry geadviseerd om de sleutel bijvoorbeeld op te bergen in een metalen trommel, zodat het signaal niet opgevangen kan worden. Dat is natuurlijk een wat provisorische manier, maar dat is in sommige gevallen niet langer nodig. Volgens onderzoekers van ThatCham Research passen steeds meer fabrikanten namelijk een bewegingssensor toe om het signaal te onderbreken als de sleutel niet gebruikt wordt.

Men meldt dat de Audi A6 Allroad, de BMW's 1-serie, 8-serie en X6, de Ford Puma én de Volkswagen Passat dit standaard toepassen in hun sleutel. Bij die auto's wordt er dus als het goed is pas een signaal voor keyless entry geactiveerd wanneer de sleutel in beweging is. Leg je de sleutel thuis weg, dan stopt het signaal dus en is dit niet langer op te vangen door kwaadwillenden. ThatCham Research benadrukt wel dat dit een goede oplossing is, maar nog geen optimale. Er blijft volgens hen een 'fundamenteel veiligheidsrisico' bij auto's met keyless entry. Autobouwers wordt dan ook op het hart gedrukt om op dit gebied te blijven innoveren qua veiligheidsmaatregelen.