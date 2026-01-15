Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Dit zijn volgens vrouwen de Auto's van het Jaar

'CLA is grote auto'

15
Nissan Leaf
Lars Krijgsman

De mening van vrouwen en mannen over auto's komt schijnbaar niet overeen. Althans, dat lijkt de visie te zijn van de organisatie van Women's Worldwide Car of the Year. Dit zijn - verdeeld over zes categorieën - de auto's van het jaar volgens een vakjury die enkel uit vrouwen bestaat.

Er zijn diverse Auto van het Jaar-verkiezingen; internationale, nationale en varianten daarvan. De Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) is er daar een van. Welke auto en auto's de titel Women's Worldwide Car of the Year verdient, wordt bepaald door een internationale vakjury die uit 54 vrouwelijke autojournalisten bestaat. Uit een selectie van 55 automobiele kandidaten zijn dit in zes categorieën de winnaars.

In de categorie 'compacte auto' is de nieuwe Nissan Leaf verkozen tot Women's Worldwide Car of the Year. In de categorie 'Compact SUV' is het vervolgens de Skoda Elroq die met de bokaal aan de haal gaat, terwijl de Leaf en de Elroq in zekere zin allebei compacte cross-achtigen zijn. De Mercedes-Benz CLA wint ook de hoofdprijs, maar dan in de opmerkelijk gekozen categorie 'Large Car', terwijl het de kleinste sedan van Mercedes-Benz is. Euro NCAP schaarde de CLA nog onder het label 'kleine gezinsauto'.

De Hyundai Ioniq 9 is door de vakjury in de categorie 'Large SUV' verkozen tot winnaar. Dat is inderdaad een grote SUV. De in Nederland niet leverbare Toyota 4Runner wint in de categorie '4x4', de Lamborghini Temerario in de groep 'Performance Car'.

Op termijn wordt in van deze zes auto's nog tot 'algemeen winnaar' verkozen. Vorig jaar was dat de Hyundai Santa Fe.

15 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Opel Astra

Vernieuwde Opel Astra is flink goedkoper dan versie van voor de facelift

Nieuws
Kia EV3

Vanaf dit jaar houden nieuwe auto’s je verplicht in de gaten met ADDW

Nieuws
Volvo EX60

Elektrische Volvo EX60: de eerste Volvo met Gemini

Nieuws
Ford fabriek Dearborn F-150 - Getty images

Vakbond: Ford heeft scheldende werknemer geschorst die van Trump middelvinger kreeg

Nieuws
Fastned

Recordomzet Fastned door vakantiedrukte en nieuwe laadstations

Lezersreacties (15)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.