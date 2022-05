Dit zijn de populairste auto’s in Monaco

De Grand Prix van Monaco staat weer voor de deur, en dat is altijd een bijzonder moment op de jaarlijkse F1-agenda. De sfeer in het Prinsdom aan de Middellandse Zee is nu eenmaal uniek, niet in de laatste plaats door de auto’s die er rondrijden. Maar wat is er in Monaco nu eigenlijk écht populair?

Een beetje ‘clickbait’ is het bovenstaande wel, want eigenlijk weten we helemaal niet wat er op dit moment lekker verkoopt in Monaco. De laatste cijfers die we konden vinden stammen uit 2019 en danken we aan het onvolprezen bestsellingcarsblog.com. Wellicht is 2019 echter niet eens zo erg, want dat was immers het laatste jaar dat niet werd geteisterd door coronamaatregelen en tekorten.

Bij alle cijfers moet natuurlijk worden aangetekend dat Monaco als stadsstaatje een minuscuul kleine markt is, met een totaal van dik 3.200 verkochte auto’s in 2019. Groei- en krimpcijfers per merk en model zijn dan ook gigantisch, want een paar verkopen meer of minder kan al meteen grote gevolgen hebben. Ook is het fraaie Monegaskische kenteken een schaars goed, en zijn veel mensen die zich van huis uit een Monegask mogen noemen stiekem een paar meter verderop in Frankrijk gaan wonen.

In hun plaats wonen de rijken der aarde en dat is te zien. Laten we eerst maar even het voor de hand liggende uit de weg helpen: grote, dure SUV’s zijn populair in Monaco. De Range Rover Sport en de Porsche Cayenne schoppen het zelfs tot de top 10 (respectievelijk 9 en 5) terwijl de kleinere Mercedes-Benz GLC (6) en Porsche Macan (3) ook als warme broodjes over de toonbank gingen.

Opvallend – of niet – is dat Franse auto’s in het door Frankrijk omringde stadsstaatje maar moeilijk te slijten zijn. De enige Franse auto in de hele verkoop-top-50 bleek de Peugeot 3008, op een 27e plek. In plaats daarvan kopen de Monegasken liever Duitse waar. Porsche heeft bijvoorbeeld nog een derde model in de top 10: de 911, op plek 7. Audi doet ook goede zaken, vooral met de Q3. Die compacte SUV eindigt op de derde plek. Op de tweede plaats vinden we de relatief bescheiden Mercedes-Benz A-klasse. De nummer één komt uit dezelfde stal, maar het is niet de AMG GT of S-klasse. Nee, de Smart Fortwo mocht zich in 2019 de populairste auto van Monaco noemen. Wie had dat gedacht?

