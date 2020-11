Dit zijn de nieuwe youngtimers van 2021: sportieve knallers

De youngtimerregeling is geliefd onder zakelijke rijders in Nederland. Wanneer auto's 15 jaar oud zijn, komen ze voor het gunstige bijtellingstarief in aanmerking. Ieder jaar komen er dus weer 'nieuwe' modellen bij die zakelijk voordelig gereden kunnen worden. Voor wie dat fiscale voordeel direct om wil zetten in meer rijplezier, zetten we een stel niet-zo-doorsnee opties op een rijtje die vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor de youngtimerstatus.

Op jacht naar een auto die constant een grijns op je gezicht tovert? Heb je het nodige geld opzij kunnen zetten voor de brandstof- en onderhoudskosten? Wellicht zijn deze opties vanaf volgend jaar wat voor jou:

1. BMW Z4 M Coupé / Roadster

Met de facelift van de eerste generatie Z4 kwam er een bijzondere variant op de markt: de Z4 M. De Z4 kreeg de heerlijke 343 pk sterke 3,2-liter zes-in-lijn uit de E46 M3 onder de kap. Met een rode lijn bij 7.900 toeren per minuut is het schreeuwen geblazen, een akoestisch genot dat je vooral in de roadster goed kunt horen. De Z4 M was er overigens ook als coupé, die nog nèt iets meer hardcore is. Hij is in uiterlijk opzicht vooral te herkennen aan de vier uitlaten onder de achterbumper en de grotere luchtinlaten in de voorbumper. Daarnaast is de Z4 M bezaaid met 'M'-logo's. Maar uiteraard is niet alleen de motor aangepakt. De Z4 M beschikt bijvoorbeeld over het remsysteem uit de M3 CSL en hij ligt nog eens 10 mm lager bij de grond dan de standaard Z4. Comfortabel is de Z4 M niet bepaald, maar voor wie een fiscaal aantrekkelijk scheurijzer zoekt, is het vanaf volgend jaar zonder meer een interessante optie. Daarnaast lijkt het erop dat ze licht in waarde aan het stijgen zijn.

2. Ferrari 599 GTB

Toegegeven, voor menigeen zal een Ferrari 599 GTB een brug te ver zijn om als youngtimer zakelijk te rijden. Maar het kán wel vanaf volgend jaar. De 599 GTB kwam op de markt als opvolger van de 575M Maranello en legde de lat in veel opzichten flink hoger. Om te beginnen heeft de 5,99-liter metende V12 een vermogen van maar liefst 620 pk, dat bij 8.400 toeren per minuut volledig tot leven komt. Dat was in 2006 extreem veel en naar hedendaagse maatstaven is het nog steeds een flinke bak vermogen. In 3,7 seconden schiet de 599 naar de 100 km/h en de teller stopt pas om en nabij de 330 km/h. Geavanceerde elektronica zorgt ervoor dat je niet ongewenst van de weg af raakt. Bij zijn introductie riep het lijnenspel van de 599 de nodige vragen op. Met name de vorm van de achterruit en de twee bogen als C-stijl zijn tamelijk onconventioneel te noemen. Dat neemt niet weg dat de 599 behoorlijk goed is opgedroogd. Vandaag de dag brengen ze nog steeds zes cijfers in de schaal op de occasionmarkt. Diepe zakken zijn dus een vereiste, ook om daarna de beruchte onderhoudskosten van Ferrari op te kunnen hoesten.

3. Lotus Europa S

Wanneer je zoekt naar een lichtgewicht en compromisloze sportauto, kun je eigenlijk niet om Lotus heen. De Elise en Exige zijn voor sommigen echter misschien weer net wat té spartaans. Voor die mensen introduceerde Lotus in 2006 de Europa S. Hiermee richtten de Engelsen zich op onder meer de Audi TT en Porsche Cayman, maar 'meer comfort' is bij een Lotus een relatief begrip. De Europa S is weliswaar voorzien van zaken als airco, elektrisch bedienbare ramen en een navigatiesysteem, de onderstelafstemming is nog steeds snoeihard. Lotus deed voor de krachtbron van Europa S een greep uit de rekken van General Motors. Achter de inzittenden ligt een 2,0-liter viercilinder turbo met 200 pk. Dat lijkt niet bijster veel, maar de Europa S is ontzettend licht. In minder dan zes seconden staat er 100 km/h op de klok en de topsnelheid bedraagt 230 km/h. Voor de topsnelheid koop je hem natuurlijk niet, de Lotus is het meest in zijn element op leuke B-wegen. Vanaf volgend jaar is de Europa S fiscaal aantrekkelijk te rijden, maar dan zal je wel goed moeten zoeken: ze zijn schaars op de occasionmarkt.

4. Mercedes-Benz CLS 63 AMG

Rond 2006 was AMG bezig aan een waar offensief. De huistuner van Mercedes-Benz lepelde zijn nieuwe 525 pk sterke 6,2-liter atmosferische V8 met codenaam M156 in vrijwel iedere auto van Das Haus. Zelfs de R-klasse werd niet gespaard. In 2006 kwam ook de CLS 63 AMG op de markt. De sportief gelijnde sedan van Mercedes-Benz lijkt haast gemaakt te zijn voor een behandeling door AMG. De ingenieurs uit Affalterbach namen het onderstel onder handen en monteerden grotere remmen. Dat maakte van de CLS 63 AMG nog geen bochtenridder. Hij weegt maar liefst 1.870 kg en Mercedessen uit die tijd - ook AMG's - stonden vooral bekend om het feit dat ze hun motorvermogen zeer effectief konden omzetten in bandenrook. Vanaf volgend jaar is de CLS 63 AMG fiscaal aantrekkelijk te rijden. Je lokale pomphouder en bandenboer zullen je dankbaar zijn.

5. Audi S6 / S8

Waar AMG in 2006 met zijn V8 in de weer ging, zocht Audi het nog hogerop met twee cilinders extra. In dat jaar kwamen namelijk zowel de S6 als S8 op de markt, beiden met een van Lamborghini afgeleide atmosferische 5,2-liter V10 onder de kap. De S6, die zowel als sedan als Avant leverbaar was, had een vermogen van 435 pk. De S8 was met 450 pk iets krachtiger. Het blijft bijzonder om in een sedan of Avant het karakteristieke V10-geluid te horen. Daarmee zijn zowel de S6 als de S8 in zekere zin wolven in schaapskleren. Alleen de kenner zal ze kunnen onderscheiden van een milder gemotoriseerde variant. Heel sportief zijn de S-modellen niet. De V10 legt behoorlijk wat gewicht in de neus, waardoor de Audi's niet al te scherp de hoek om gaan. Het verbruik is uiteraard ook niet om over naar huis te schrijven. Daarvoor biedt Audi echter genoeg andere motoren. Na deze generatie is de V10 niet meer teruggekomen. Later leverde Audi de krachtbron nog met twee turbo's op de RS6 maar dat was dat. De S6 en S8 zullen daarom unieke auto's blijven. Vanaf volgend jaar zijn ze fiscaal aantrekkelijk te rijden.