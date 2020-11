Dit zijn de nieuwe youngtimers van 2021: SUV's

De youngtimerregeling is geliefd onder zakelijke rijders in Nederland. Wanneer auto's 15 jaar oud zijn, komen ze voor het gunstige bijtellingstarief in aanmerking. Ieder jaar komen er dus weer nieuwe modellen bij die zakelijk voordelig gereden kunnen worden. AutoWeek zet een stel 'interessante debutanten' op een rijtje, te beginnen met wat nu een populaire voertuigcategorie op de automarkt is: SUV's.

Eerst even een korte opfrisser over de youngtimerregeling voor wie minder thuis is in bijtellingsland. Wanneer je meer dan 500 privékilometers rijdt met je zakelijke auto, tel je jaarlijks 35 procent van de dagwaarde waarde van de auto op bij je belastbaar inkomen. Dit bijtellingspercentage gaat alleen op als je auto de youngtimerstatus heeft, oftewel wannner het voertuig minimaal 15 jaar oud is. De dagwaarde is in de meeste gevallen behoorlijk gunstig, waardoor je relatief weinig bijtelling betaalt en tegelijkertijd alle autokosten van de bedrijfswinst af kunt trekken. Het gunstige bijtellingstarief gaat in vanaf de dag dat de auto 15 jaar wordt, gemeten vanaf de eerste internationale toelating. Dat moet je dus goed in de gaten houden. Je kunt niet de auto eerder al kopen en dan pas besluiten om bij te gaan tellen. Terwijl je zakelijk rijdt kun je kiezen tussen wel of niet bijtellen, maar dat betekent dat je niet privé met de auto mag rijden tot 1 januari 2022, mocht je in eerste instantie besluiten om niet bij te tellen.

Op jacht naar een SUV van 15 jaar of ouder, grote jongens die veelal een relatief gunstige dagwaarde hebben om volgend jaar fiscaal vriendelijk te rijden? Let dan goed op, we zetten er een stel op een rij:

1. Audi Q7

De Q7 was de eerste fullsize-SUV van Audi. Zijn grote, ietwat lompe voorkomen schokte destijds menig Audi-liefhebber, maar ondertussen kijkt men nergens meer van op. Strikt genomen werd de Q7 al vanaf eind 2005 geleverd, maar in dat jaar zijn er slechts 434 geproduceerd. Het aanbod wordt pas echt groter vanaf 2006. Smaken verschillen, maar gezien zijn leeftijd oogt de Q7 nog niet eens zo gedateerd. Bij de lancering had je als klant keuze uit drie motoren: de 3.6 FSI, 4.2 FSI en 3.0 TDI. Later kwamen daar onder meer nog een 4.2 TDI en een werkelijk monsterlijke V12 TDI bij. Volkswagen had destijds een bizarre periode vol knotsgekke W8-, V10- en V12-motoren. Types met de eerste drie krachtbronnen van de Q7 krijgen vanaf volgend jaar voor het eerst de youngtimerstatus. De 3.0 TDI is dan de meest rationele keuze voor de veelrijder, maar voor iemand die minder rijdt en wel veel ruimte nodig heeft, kan de 4.2 V8 een fijne krachtbron zijn. Dit exemplaar is vanaf 19 mei fiscaal vriendelijk te rijden.

2. Chevrolet Captiva

De merknaam Chevrolet roept van oudsher de associatie met grote Amerikaanse auto's op, maar General Motors koos er op een gegeven moment voor om in Europa de Chevrolet-badge op modellen van Daewoo te plakken. De Captiva doet vanwege zijn opzet misschien weer iets Amerikaanser aan, maar de SUV is ontwikkeld in Zuid-Korea. Daar ging hij door het leven als Daewoo Winstorm. Qua motorisering was er de keuze uit twee benzines en één diesel: een gietijzeren 2.4 viercilinder met 136 pk, een 3.2 V6 met 230 pk en de 2.0 VDCI met 150 pk. Van alle auto's in dit lijstje is de Captiva de goedkoopste in de aanschaf, maar echt verfijnd zijn de motoren niet. Bovendien is de Captiva relatief dorstig voor zijn vermogen. Dit exemplaar heeft de 2.4 viercilinder en is vanaf 9 november 2021 pas fiscaal vriendelijk te rijden. Nog een jaartje geduld dus.

3. Mercedes-Benz GL-klasse

Groot, groter, GL. Deze fullsize-SUV was de lompste personenauto die Das Haus 15 jaar geleden in het aanbod had staan. Zeven zitplaatsen, een zee van ruimte en afgeladen met luxe. Het laat zich raden dat onder de kap van de GL louter grotere krachtbronnen te vinden waren. Bij zijn marktintroductie was de GL leverbaar als GL 450 en 500, beide achtcilinders met respectievelijk 339 en 387 pk. Zelfontbranders waren er ook in de vorm van de GL 320 en 420 CDI. De 320 heeft zes cilinders en 224 pk tot zijn beschikking, de 420 is een vette V8 met 306 pk en, de voornaamste kwaliteit van een diesel, 700 Nm koppel. De koppelkoning van de reeks leent zich bij uitstek voor het trekken van zwaar materiaal. Dit exemplaar is geen diesel, maar wel een 500. De kilometerstand is nog mooi bescheiden, maar het is en blijft een auto met dure onderdelen en techniek. Het brandstofverbruik is ook niet mals.

4. Toyota FJ Cruiser

De Toyota FJ Cruiser is formeel niet in Nederland geleverd, maar dat maakt hem niet minder bijzonder. Toyota wilde van de FJ Cruiser een moderne reïncarnatie van de originele FJ40 maken. In 2003 stond de concept-car voor het eerst op de Detroit Auto Show en hij was meteen een grote hit bij het publiek. Daarom wijzigde Toyota de uiteindelijke productieversie slechts op een paar punten. Zoals gezegd is de FJ Cruiser niet origineel in Nederland geleverd, maar is er wel een aantal exemplaren via grijze import naar ons land gehaald. Ook stond er destijds een paar als blikvanger bij dealers. De 4.0 V6 onder de kap levert 242 pk. Vanaf volgend jaar krijgt de FJ Cruiser youngtimerstatus, dus dan kun je deze opvallende creatie ook nog eens fiscaal vriendelijk rijden. Eentje zoeken is een opgave, maar in Duitsland staat een aantal exemplaren uit 2006 te koop.

5. Mercedes-Benz ML 63 AMG

Biedt al het bovenstaande niet genoeg vermogen en heb je behoefte aan een brutere SUV als auto van de zaak? Dan is de ML 63 AMG vanaf volgend jaar ook een optie! De prettig gestoorde mensen in Affalterbach namen de op één na grootste SUV van Mercedes in 2006 onder handen en lepelden hun atmosferische 6,2-liter V8 in het vooronder. Het resultaat? 510 pk en 630 Nm koppel, traditiegetrouw vergezeld van een kakafonie aan gebrul uit de vier ovalen uitlaatpijpen. Uiteraard is het verbruik niet om over naar huis te schrijven (zo dorstig is hij ... ), maar goed, als je daar om maalt, overweeg je überhaupt geen AMG. In Nederland staan helaas geen exemplaren uit 2006 te koop, maar bij onze Oosterburen kun je er wel een aantal vinden.