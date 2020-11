Dit zijn de nieuwe youngtimers van 2021: Compact

De youngtimerregeling is geliefd onder zakelijke rijders in Nederland. Wanneer auto's 15 jaar oud zijn, komen ze voor het gunstige bijtellingstarief in aanmerking. Ieder jaar komen er dus weer nieuwe modellen bij die zakelijk voordelig gereden kunnen worden. We zetten een stel 'interessante debutanten' in de compactere klasse op een rijtje.

Eerst even een korte opfrisser over de youngtimerregeling voor wie minder thuis is in bijtellingsland. Wanneer je meer dan 500 privékilometers rijdt met je zakelijke auto, tel je jaarlijks 35 procent van de dagwaarde waarde van de auto op bij je belastbaar inkomen. Dit bijtellingspercentage gaat alleen op als je auto de youngtimerstatus heeft, oftewel wanneer het voertuig minimaal 15 jaar oud is. De dagwaarde is in de meeste gevallen behoorlijk gunstig, waardoor je relatief weinig bijtelling betaalt en tegelijkertijd alle autokosten van de bedrijfswinst af kunt trekken. Het gunstige bijtellingstarief gaat in vanaf de dag dat de auto 15 jaar wordt, gemeten vanaf de eerste internationale toelating. Dat moet je dus goed in de gaten houden. Je kunt niet de auto eerder al kopen en dan pas besluiten om bij te gaan tellen. Terwijl je zakelijk rijdt kun je kiezen tussen wel of niet bijtellen, maar dat betekent dat je niet privé met de auto mag rijden tot 1 januari 2022, mocht je in eerste instantie besluiten om niet bij te tellen.

Op jacht naar een compacte middenklasser van 15 jaar of ouder die vanaf volgend jaar fiscaal vriendelijk te rijden is? Let dan goed op, we zetten er een stel op een rij:

In maart 2006 kwam de Dodge Caliber op de markt. De compacte hatchback verving de Dodge Neon en Chrysler PT Cruiser. Al is 'compact' met zijn lengte van 4,41 meter een relatief begrip. Met de Caliber wilde Dodge nieuwe markten aanboren, vooral in Europa en Azië. Tegelijkertijd moest de Caliber dienen als alternatief voor de geijkte mpv's van toentertijd: de Volkswagen Golf Plus, Ford Focus C-Max en de Seat Altea. De Caliber heeft een veel stoerder voorkomen dan die drie, met name door de vierkante neus, aflopende daklijn en uitgeklopte wielkasten. Qua motorisering bleef de keuze beperkt tot twee benzines en één diesel met respectievelijk 150, 156 en 140 pk. De zelfontbrander kwam overigens uit de rekken van Volkswagen. Destijds was de Caliber verkrijgbaar vanaf €18.999, tegenwoordig staan ze al voor onder de €5.000 te koop.

2. Jeep Compass

Om even in Amerikaanse sferen te blijven: de eerste generatie van de Jeep Compass is vanaf volgend jaar eveneens fiscaal vriendelijk te rijden. Net als de Dodge Caliber staat de Compass op het GS-platform, dat door het toenmalige DaimlerChrysler en Mitsubishi samen was ontwikkeld. Dit betekent dat de Compass qua formaat goed te vergelijken is met de Caliber, ook het interieur vertoont de nodige overeenkomsten. Vanbuiten zijn de gelijkenissen dan weer niet te zien, want de Jeep heeft een behoorlijk markant design. Met name de voorzijde trekt met zijn historisch verantwoord vormgegeven grille en kloplampen de aandacht. De Jeep was te krijgen met dezelfde 140 pk sterke dieselmotor als de Caliber, maar ook met een 2,4-liter viercilinder met 170 pk. Dankzij vierwielaandrijving kom je ook buiten de gebaande paden nog een heel eind met deze Yank. Met een vanafprijs van €27.750 was de Compass destijds een stuk duurder dan de Caliber. Op de tweedehands markt is de Compass zeldzamer, maar voor tussen de €5.000 en €10.000 euro kun je vanaf volgend jaar fiscaalvriendelijk het terrein in.

3. Peugeot 207

Een auto die wellicht beter past bij de term in de titel is de Peugeot 207. Ondanks het feit dat de designtaal van Peugeot vanaf 2005 op forse kritiek kon rekenen, is de hatchback vandaag de dag nog immer een veelvoorkomende verschijning in het straatbeeld. De 207 was in eerste instantie verkrijgbaar als hatchback, SW en CC met drie benzineversies: een 1.4 met 75 pk of 91 pk en een 1.6 met 110 pk. In een later stadium kreeg de 207 de krachtigere 1.6 THP onder de kap, maar deze geblazen benzinemotor was niet geheel vrij van problemen. Dieselaars konden kiezen uit een 1.4 met 70 pk of een 1.6 HDi met 90 pk of 110 pk. De 207 is een grotere (20 cm langer) en meer volwassen auto dan zijn voorganger, de 206, maar je levert wel een stukje rijplezier in. Het aanbod is ruim en de atmosferische benzinemotoren die vanaf volgend jaar fiscaal vriendelijk te rijden zijn, staan over het algemeen wel als betrouwbaar te boek. Voor de elektrische zaken in de 207 geldt dat echter weer minder.

4. Volvo C30

Je houdt ervan, of je vindt het niks, maar Volvo durfde met de C30 in ieder geval een opvallende hatchback op de markt te brengen. Met name de glazen kofferbak, een duidelijke verwijzing naar de 480 ES, is een prominent stijlelement. Vanaf eind 2021 is hij fiscaal vriendelijk te rijden, want pas in het najaar van 2006 ging de C30 in productie. Volvo richtte zijn pijlen met de C30 met name op de Audi A3. De hatchback deelt vanwege z'n gedeelde basis uiteraard veel componenten met zijn grotere broer, de S40. Het dashboard is bijvoorbeeld één op één hetzelfde. De C30 werd verder vooral geprezen om zijn comfort. Praktisch is hij niet echt, want hoewel de twee achterpassagiers prima kunnen zitten, houdt de bagageruimte met 251 liter niet over. Qua motoren was de keuze zeker wel reuze bij Volvo. Op de prijslijst stonden maar liefst vijf benzines en drie diesels. Omdat de C30 pas eind 2006 op de markt kwam, zal je in het aanbod goed moeten zoeken, wil je hem volgend jaar al fiscaal voordelig rijden. De vijfcilinders zijn de fijnste motoren, maar dat zie je ook terug in de hogere marktwaarde.

5. Suzuki SX4/Fiat Sedici

Suzuki en Fiat sloegen in 2006 de handen ineen en kwamen op de markt met een auto die qua carrosserievorm in de huidige markt zeer populair zou zijn geweest: de SX4 of Sedici, afhankelijk van of je voor de Suzuki of Fiat ging. De SX4 werd overigens ook geleverd als sedan, maar de compacte cross-over was hier het populairst. De SX4 was verkrijgbaar met een 99 pk sterke 1.5, een 107 pk sterke 1.6 of een 1.9 diesel met 120 pk. De 1.6 en de diesel konden desgewenst met vierwielaandrijving geleverd worden. De Sedici beschikte over dezelfde motoren, met uitzondering van de 1.5. Vanaf volgend jaar is de SX4 onder de Youngtimerregeling te rijden, voor de Sedici zal je nog iets langer moeten wachten. Hoge ogen zal je er niet mee gooien, maar met de hedendaagse populariteit van SUV's en cross-overs val je in ieder geval niet uit de toon. Aangezien Suzuki twee derde van de totale productie in beslag nam, zal je de SX4 vaker vinden dan de Sedici.