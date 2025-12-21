Onopvallende auto’s die je met hoge snelheid voorbij razen en blijkbaar meer mogen dan andere weggebruikers. Wie zitten daarin, vraagt lezer Harry de Vries zich af. Niek Schenk geeft antwoord.

Vooral spitsrijders over de A4 en de A44 tussen Rotterdam, Den Haag en Amsterdam of de A2 tussen Den Bosch en Amsterdam zullen het herkennen. Donker gekleurde auto's, die met hoge snelheid voorbij razen, voorzien van een blauw knipperlicht op het dak en ook blauw knipperende lampen voorop. Af en toe zetten ze de sirene aan. Maar verder is niet te zien waar zij bij horen.

De mensen in deze auto’s kunnen tot verschillende diensten behoren. Er zijn veel onopvallende auto’s in gebruik bij de politie, variërend van de recherche tot de verkeerspolitie. Maar de auto’s die je regelmatig op de snelweg ziet moeten vaak vanwege een noodsituatie (vuurwapengevaarlijke verdachten, aanslag, gijzeling) snel ter plaatse zijn. Of zij kunnen zich vanwege een beveiligd persoon in een van de auto’s geen vertraging of stilstand permitteren.

In colonne: dan persoonsbeveiliging

Zie je een aantal van deze auto’s in colonne rijden, dan is er meestal sprake van dergelijke persoonsbeveiliging. In dat geval moeten de auto’s met hoge snelheid blijven rijden om een aanslag of een bevrijding (bijvoorbeeld van een gedetineerde met hoog ontsnappingsrisico) te voorkomen.

De auto’s hebben zogenaamde optische en geluidssignalen, waarmee zij meer rechten hebben in het verkeer dan andere auto’s. Dat is wettelijk geregeld. De bestuurders mogen dankzij de blauwe knipperlichten en sirene bijvoorbeeld de maximumsnelheid overschrijden, (voorzichtig) door rood rijden of via de vluchtstrook inhalen.

Meestal zijn de auto’s grijs of zwart zodat ze ook in het donker niet opvallen, zolang de blauwe lampen niet aanstaan. De voertuigen zijn meestal al in de fabriek licht of zwaar gepantserd en doorgaans voorzien van krachtige motoren.

Audi Q5 of BMW X5? Dan Rapid Response Team of Afdeling Interventie

Is het een Audi Q5 of BMW X5, dan heb je grote kans dat het een Rapid Response Team (RRT) is van de afdeling Afdeling Interventie (AI) van de DSI (Dienst Speciale Interventies): een samenwerking van de politie, Koninklijke Marechaussee en Defensie. Het RRT rijdt met diverse teams continu rond in Nederland en komt onmiddellijk in actie bij een acute geweldsdreiging.

De DSI gebruikt daarnaast ook Audi’s A6 voor de zogenaamde Aanhoudingseenheden (AE, vroeger bekend als AT: Arrestatieteam). Die worden voornamelijk ingezet bij van tevoren geplande aanhoudingen van vuurwapengevaarlijke verdachten.

Toyota Land Cruiser? Dan M-Squadron

Het zogenaamde M-Squadron (Maritime Counter Terrorism) van de DSI gebruikt vooral de Toyota Land Cruiser. Deze teams (leden van het Korps Mariniers, maar onder commando van de politie) worden onder meer ingezet bij acties op het water en daarom hebben ze volwaardige terreinauto’s die geschikt zijn voor zwaar terrein. Het M-Squadron tekent voor het hoogste niveau van ingrijpen bij terrorisme of gijzelingen.

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

Dan is er nog de BSB (Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten) van de Koninklijke Marechaussee. Die kunnen bijstand verlenen als arrestatieteam, maar beveiligen bijvoorbeeld ook hooggeplaatste buitenlandse militairen (zoals van de NAVO) in Nederland en de waardetransporten van De Nederlandsche Bank. Voor het vervoer van personen met een veiligheidsrisico gebruikt de BSB de verlengde Audi A8, maar tot het wagenpark behoren ook de BMW X5 en de Toyota Land Cruiser.

En die Transporters?

Bij alle genoemde diensten komt soms trouwens ook een onopvallende bestelbus in actie, zoals een Volkswagen Transporter, waarin dan extra materieel voor de teams wordt vervoerd. Ook voor het vervoer van bij de teams behorende honden zijn soms andere auto’s in gebruik.

Veel van de al eerder genoemde BMW’s en Audi’s zijn tevens in gebruik bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de politie, waartoe ook de persoonsbeveiligers van bijvoorbeeld de premier en Geert Wilders behoren. De DKDB beveiligt politici, journalisten, schrijvers, rechters en advocaten zodra de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) dat nodig acht. Deze dienst is tevens verantwoordelijk voor de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis.

Slechts een enkele auto van het Koninklijk Huis heeft optische en geluidssignalen, maar de auto’s daarvan zijn eenvoudig herkenbaar aan het AA-kenteken en de blauwe kleur en doordat ze vrijwel altijd worden begeleid door andere voertuigen. De koning en koningin worden tegenwoordig vervoerd in een Audi A8 hybride. De beveiligers die daar omheen rijden hebben meestal een onopvallende Audi of BMW.

Range Rovers zijn gepantserd

Tot slot is er nog het BOT: het Bijzondere Ondersteuningsteam van de Dienst Vervoer en Ondersteuning van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dit team wordt ingezet om extreem risico lopende gedetineerden te vervoeren, bijvoorbeeld naar een andere gevangenis of naar de rechtbank. Deze dienst gebruikt gepantserde versies van de Range Rover en BMW X5 en daarnaast voor het vervoer van de gedetineerden zelf vaak gepantserde limousines zoals de Audi A8, BMW 7-serie of Mercedes S-klasse.’