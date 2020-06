Dit wordt de Mercedes-AMG GLB 45!

In augustus vorig jaar vuurde Mercedes-Benz de AMG 35-versie van de GLB op het publiek af, een auto die tot de komst van een krachtigere 45 AMG-smaak als topmodel zou fungeren. De 35 AMG had de 306 pk en 400 Nm sterke viercilinder in zijn hoekige snuit, een machine die ook in de gelijknamige AMG-versie van de A-klasse ligt. In onder meer de A-klasse levert Mercedes-Benz echter ook een knalharde AMG 45-variant en als we deze bij het United States Patent and Trademark Office ingediende patenttekeningen mogen geloven, komt die heftige AMG 45-variant ook naar de GLB!

Op deze tekeningen is namelijk een GLB te zien die van uitbundiger spoilerwerk is voorzien dan de reeds bekende AMG 35. Onderaan de bilpartij zien we daarbij ook nog eens twee sets van twee uitlaateindstukken. De GLB 35 AMG heeft aan weerszijden van de achterbumper één uitlaateindstuk. Deze nieuwe topvariant van de GLB-familie zal dankzij een geblazen 2.0 viercilinder in ieder geval 387 pk en 480 Nm krachtig zijn. Mogelijk komt daarboven ook nog eens de AMG 45 S-smaak te staan, een versie die zelfs 421 pk en 500 Nm uit dezelfde 2.0 perst.

Later dit jaar verwachten we meer informatie over deze über-GLB. Nog even geduld dus.