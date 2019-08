Mercedes-Benz presenteert AMG GLB35

De geheel nieuwe Mercedes-Benz GLB maakt voor het eerst in zijn tot nu toe korte leven kennis met het AMG-label. Zoals al eerder bij nieuwe modellen gebeurde, stuurt Mercedes hem in eerste instantie als instap-AMG 35 de weg op.

Om even het geheugen kort op te frissen: de GLB kenden we nog niet voor de komst van deze compacte SUV. Hij positioneert zich tussen de GLA (op basis van de A-klasse) en GLC (op basis van inderdaad de C-klasse). Waar die twee modellen vrij rond waren, tracht Mercedes meer een SUV neer te zetten met deze GLB door hem ouderwets hoekig te maken. Nog voordat de GLB goed en wel bij de Nederlandse dealers staat, komt Mercedes nu al met een extra sportieve versie. Sinds vorig jaar september, bij de komst van de AMG A35 4Matic, is het gebruikelijk geworden om voordat er een extreem AMG 45-versie komt te beginnen met een instap-AMG’tje.

Onder de kap van de AMG GLB35 4Matic vinden we dezelfde 2,0-liter viercilinder turbo benzinemotor met 306 pk en 400 Nm koppel. Achter deze krachtbron is een achttraps automaat met dubbele koppeling gemonteerd. Tijd voor wat cijfers: de GLB35 sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h binnen 5,2 seconden. De topsnelheid is op 250 km/h begrensd. De auto kent vijf rijmodi, van ‘Slippery’ tot ‘Sport+’.

Als eerste AMG 35-model krijgt de GLB de bekende AMG-grille in de neus. Verder bouwt de sportdivisie de auto her en der uit. Twee ronde uitlaateindstukken steken onder de achterbumper uit, een stuk daarboven komt een AMG-dakspoiler. Mercedes monteert standaard 19-inch grote lichtmetalen wielen met vijf dubbele spaken. Deze zijn optioneel ook leverbaar in 21 inch. Een Artico-lederlook-interieur verwelkomt de bestuurder binnen in de GLB35. Daarnaast siert uiteraard ook het MBUX-multimediasysteem de middenconsole.

De Nederlandse startleverdatum is nog onbekend. De sportieve zevenzitter beleeft zijn publieksdebuut op de IAA in Frankfurt.