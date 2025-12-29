Dit was de meest geclaimde autoschade van het jaar

Verzekeraars keerden in 2025 gemiddeld bijna €2.400 uit per ingediende claim. De meest geclaimde autoschade van dit jaar had betrekking op een aanrijding met een ander voertuig.

Bijna de helft van alle ingediende autoschades ging over botsingen tussen twee voertuigen, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingsplatform Independer. Ruitschade staat op plaats twee en was goed voor een vijfde van alle schadeclaims. Op de derde plek staat een aanrijding met een ander object zoals een paaltje.

"Autorijden is nog altijd mensenwerk”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. "Daarom is het ook niet gek dat veruit de meeste schadeclaims worden ingediend wegens een aanrijding met een ander voertuig. Het cliché ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ blijkt helaas toch echt waar te zijn.”

Top vijf meest ingediende schadeclaims van 2025:

1. Aanrijding met een ander voertuig 2. Ruitschade

3. Aanrijding met een object

4. Aanrijding met een voertuig uit het buitenland