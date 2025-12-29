Dit was de meest geclaimde autoschade van het jaar
Botsen
Verzekeraars keerden in 2025 gemiddeld bijna €2.400 uit per ingediende claim. De meest geclaimde autoschade van dit jaar had betrekking op een aanrijding met een ander voertuig.
Bijna de helft van alle ingediende autoschades ging over botsingen tussen twee voertuigen, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingsplatform Independer. Ruitschade staat op plaats twee en was goed voor een vijfde van alle schadeclaims. Op de derde plek staat een aanrijding met een ander object zoals een paaltje.
"Autorijden is nog altijd mensenwerk”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. "Daarom is het ook niet gek dat veruit de meeste schadeclaims worden ingediend wegens een aanrijding met een ander voertuig. Het cliché ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ blijkt helaas toch echt waar te zijn.”
1. Aanrijding met een ander voertuig
2. Ruitschade
3. Aanrijding met een object
4. Aanrijding met een voertuig uit het buitenland
5. Autopech
Independer berekende dat in bijna 8 procent van alle schadegevallen sprake is van letselschade. "Als slachtoffer is het niet het eerste waar je aan denkt”, zegt Ypma. "Maar bij letselschade is het belangrijk om zo veel mogelijk bewijs te verzamelen. Denk aan foto’s van de plaats van het ongeval en contactgegevens van getuigen. Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat je het schadeformulier zo volledig mogelijk invult. Ook is het belangrijk om melding te maken bij de politie en je verzekeraar.”
De gemiddelde schadelast voor een aanrijding met een ander voertuig bedraagt dit jaar bijna €2.400. Een fors bedrag. De kosten van reparaties zijn de afgelopen jaren flink gestegen, verklaart de verzekeringsexpert. "Dat komt onder meer door een gebrek aan technisch personeel, duurdere onderdelen en het groeiende aantal elektrische en technologisch complexe voertuigen. Het lijkt hierdoor misschien handig om een reparatie uit te stellen, maar uiteindelijk kan dat juist tot aanzienlijk hogere kosten leiden.”
Schade zelf betalen of claimen
Uit onderzoek van Independer, uitgevoerd door Q&A, blijkt dat één op de drie automobilisten nooit berekent of het goedkoper is om een reparatie zelf te betalen in plaats van bij de verzekeraar te declareren. Dat is zonde, volgens Ypma. "Een schade claimen leidt ertoe dat je terugvalt in schadevrije jaren en dus minder korting krijgt op de premie. Je betaalt dan een aantal jaar een hoger bedrag per maand. Je kunt dus goedkoper uit zijn door de reparatie zelf te betalen. Maak voor jezelf een kleine rekensom. Ook is het altijd verstandig om offertes bij verschillende garages op te vragen zodat je de prijzen met elkaar kunt vergelijken.”
Afhankelijk van het schadegeval zijn er voordelige opties om zelf een reparatie uit te voeren. Zo kun je oppervlakkige krassen eenvoudig wegwerken met een lakstift. Gaat het om kunststof onderdelen, zoals een bumper of een onderplaat? Met het juiste gereedschap en de juiste instructies hoef je daarvoor vaak niet naar de garage.