Dit was 2019: onze populairste video’s

Met het eerste kerstdiner achter de kiezen is het tijd voor het volgende lijstje. Vandaag aan de beurt: de populairste video’s! Onze videocrew heeft weer flink aangepoot dit jaar en daardoor uploadden we in 2019 bijna elke dag een video. Op sommige dagen zelfs twee! De best bekeken video’s verdelen we in drie categorieën: YouTube-, nieuws- en testvideo’s.

Tot dusver uploadden we in 2019 364 video’s en over de laatste zes dagen voor het einde van het jaar komen er nog acht bij. Een totaal van 372, dus. Wat opvalt is dat op AutoWeek.nl heel andere video’s in trek zijn dan op ons YouTube-kanaal. Ook doen testvideo’s het flink ‘beter’ dan nieuwsvideo’s. De 10e plek in het lijstje met meest bekeken testvideo’s heeft zelfs meer views dan de populairste nieuwsvideo. Hieronder de meest bekeken video's!

Top-3 YouTube-video's

De negen (!) meest bekeken YouTube-video’s zijn van de rubriek 'Klokje Rond'. Slechts één andere video weet de lijst binnen te dringen: de top-10 wordt namelijk afgesloten door de eerste test van de Tesla Model 3 Performance. De lijst wordt aangevoerd door onderstaande drie.

Nummer 3: Audi A6 2.7 TDI Business - 2006 - 1.038.000 km - Klokje rond

We trappen af met een miljonair: die doen het vaker goed in onze Klokje Rond-rubriek. Zo blijkt, want het is de op twee na best bekeken video van het jaar. De A6, die ruim een half jaar geleden goed was voor het onderwerp van de video, staat inmiddels niet meer op Nederlands kenteken. Nóg veel meer dan een miljoen zat er dus niet in.

Nummer 2: Dodge RAM 1500 Laramie - 2010 - 341.523 km - Klokje rond

De nummer twee is nog lang geen miljonair, maar baart opzien met andere zaken. Het is simpelweg een moddervette bak, deze Dodge RAM. En dat spreekt tot de verbeelding. De auto wist dan ook al meer dan 200.000 views te genereren. Misschien komt ‘ie ooit nog wel terug naar de rubriek, want Joep verwachtte na de keuring dat de RAM nog wel even door zou kunnen bulderen.

Nummer 1: Volkswagen Golf R32 - 2003 - 332.185 km - Klokje rond

En zo komen we aan bij de best bekeken AutoWeek-video van het jaar: óók een Klokje Rond. De R32-variant van de vierde generatie Volkswagen Golf is een ware liefhebbersauto en dit exemplaar, met ruim drie ton op de klok, bewijst dat. Eigenaar Jean Paul is de tiende die voor het beestje zorgt en doet dat met een hoop liefde. Hoe de auto daarbij gedijt? Dat zie je in de video.

Top-3 nieuwsvideo's

De top-9 van nieuwsvideo’s bestaat, net als bij de YouTube-video’s, uit louter beelden uit één rubriek. In deze video's nemen we je mee naar eerste kennismakingen. In de enige video die niet in deze rubriek valt maar wel heel populair was, speeelt deel vier van ons Genève-verslag de hoofdrol. Hierin komen Alfa Romeo, Kia, Mazda en Peugeot aan bod. Hier volgt de top-3!

Nummer 3: Opel Corsa-e – Eerste kennismaking

De tweede volledig elektrische Opel (de Ampera-e had de primeur) kon rekenen op een hoop bekijks. Frank Jacobs reisde in juni af naar Rüsselsheim om de presentatie van de Corsa-e bij te wonen: de eerste Opel op een PSA-platform. Binnenkort begint de productie van de auto en dus kunnen we ‘m vanaf de lente in vergelijkende tests verwelkomen. De reguliere Corsa rijdt reeds rond.

Nummer 2: Volkswagen Golf – Eerste kennismaking

Het is niet het eerste rijtje waarin de Volkswagen Golf een hoge notering weet te scoren. Jullie zijn, hoewel de auto alweer aan zijn achtste verschijningsvorm toe is, klaarblijkelijk nog niet uitgekeken op Volkswagens C-segmenter. In deze video laat Jan Lemkes je de eerste ins en outs van Wolfsburgs nieuwste zien.

Nummer 1: Skoda Octavia Combi – Eerste kennismaking

De topnotering van dit lijstje gaat naar een auto die zijn platform deelt met de Golf 8: de nieuwe Skoda Octavia. Lars Krijgsman bezocht Skoda’s evenement in Tsjechië en lichtte de nieuwe gezinsauto onder een batterij spotlights toe. Best interessant gebleken, want dit is dé meest bekeken AutoWeek-nieuwsvideo van 2019!

Top-3 testvideo's

In de top-10 van deze categorie vinden we meer variatie dan bij de twee hiervoor. Hij bestaat namelijk uit een mix van rij-impressies, dubbel- én multitests! De drie aanvoerders van het rijtje zijn tekenend voor de nieuwsopbrengst van afgelopen jaar. Ze gaan namelijk slechts over elektrische auto’s en SUV’s.

Nummer 3: Toyota RAV4 – Honda CR-V – Mazda CX-5 – Volkswagen Tiguan – Multitest

Twee hybrides en twee niet-hybrides. Wat de voorkeur verdient? Dat wijst de video uit. Jan Lemkes en onze videocrew trotseerden in de lente weer en wind om de balans op te maken.

Nummer 2: Volkswagen ID.3 – Rij-impressie

Met de eerste als puur elektrische auto ontworpen Volkswagen mocht Frank Jacobs al rijden, voordat het merk de ID.3 goed en wel onthulde. De buitenkant werd nog enigszins verhuld door een kleurige wrap en het dashboard moest zich zelfs nog onder een lap stof verstoppen. Dat weerhield ons er niet van. De eerste échte EV van Volkswagen? Dat is groot nieuws en dat wijzen de kijkcijfers ook uit.

Nummer 1: Tesla Model 3 Performance – Rij-impressie

Maar hét elektrische kijkcijferkanon? Dat kan er maar één zijn. Ook dit jaar gaat Tesla met die eretitel aan de haal. Al in januari voelde Roy Kleijwegt de langverwachte Model 3 aan de tand. Dat deed hij door plaats te nemen in de Performance-versie. Die auto wist Roy, zoals velen van jullie al zagen en ondanks het koude weer, te verbazen.