Tesla verliest terrein op Europese EV-markt

De Volkswagen Group en de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi overschaduwden Tesla in 2020 als het gaat om de EV-verkopen in West-Europa. De grootste stijging in het aantal verkochte EV's is echter voor PSA. De opkomst van de gevestigde orde leidt ertoe dat het marktaandeel van Tesla slinkt.

Qua aantal verkochte EV's in West-Europa is de Volkswagen Group met 173.943 exemplaren heer en meester in 2020. De stijging ten opzichte van 2019 bedraagt 243,6 procent en de groep pakt daarmee op de totale EV-markt een marktaandeel van 23,9 procent, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Schmidt Automotive Research. Op de tweede plaats volgt de alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi, die 135.537 EV's wist te slijten. Het marktaandeel komt daarmee op 18,6 procent. Tesla moet genoegen nemen met een derde plek. Het aantal verkochte auto's in Europa daalde ten opzichte van 2019 met 10,7 procent tot 97.791 exemplaren. Daarmee weet Tesla nog wel een marktaandeel van 13,4 procent te pakken op de West-Europese EV-markt, maar in 2019 was dat op het hoogtepunt nog ruim 30 procent.

Op plaats vier en vijf eindigen Hyundai/Kia en PSA met respectievelijk 94.981 en 69.752 verkochte EV's. De Koreanen pakken daarmee een marktaandeel van 13 procent, PSA moet genoegen nemen met 9,6 procent. De EV-verkopen van PSA stegen in 2020 echter wel het hardst van alle fabrikanten in het lijstje dankzij een toename van maar liefst 1.285,6 procent ten opzichte van 2019.

Verloren race?

Al met al lijkt het er dus op dat Tesla terrein aan het verliezen is ten opzichte van de 'gevestigde orde' van autofabrikanten. Wel is het zo dat de aantallen in het onderzoek van van Schmidt Automotive Research de opgetelde EV-verkopen per groep vermelden en niet per merk. Aangezien Tesla nog immer een losstaand merk is, is het best knap dat het er nog steeds tussen staat. Voor Tesla gaat het er dit jaar echter niet makkelijker op worden. Vrijwel alle merken zijn bezig met het uitrollen van nieuwe elektrische modellen, waardoor de onderlinge concurrentie heviger wordt. Het is dus nog maar de vraag of Tesla eind komend jaar nog in dit lijstje staat.