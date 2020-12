Dit lees je in AutoWeek 51/52

AutoWeek 51/52 ligt vanaf morgen in de winkels, tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine.

Zoals gewoonlijk sluiten we het jaar af met een dubbeldik nummer. In AutoWeek 51/52 krijg je in één klap genoeg leesvoer voor twee weken! Je hoeft je met de feestdagen dus zeker niet te vervelen. In dit nummer is er aandacht voor de meest uiteenlopende auto's. Zo hebben we onder meer onze eerste kilometers in de Toyota GR Yaris achter de rug. Een heerlijke sportieve uitspatting van Toyota, waarover Marco Gorter je onlangs al vol enthousiasme bijpraatte in deze video. In AutoWeek 51/52 lees je zijn uitgebreide ervaringen met deze opvallende hot hatchback.

Dat is niet het enige sportieve plezier dat aan bod komt, want we reden ook met de Porsche 911 Turbo S Cabriolet en de Ferrari F8 Tributo Spider. Met de huidige weersomstandigheden moet je er misschien niet aan denken om open te rijden, maar met deze twee dakloze kanonnen wordt het komend voorjaar dubbel en dwars genieten. Wie het liever iets rustiger aan doet met de bankrekening, kan bij Ford terecht voor een bijzondere sportieve combinatie. Er is namelijk een ST-versie van de Puma en we vertellen je graag of dat een beetje lekker uitpakt.

Nog een tree lager in het aanbod treffen we twee kleintjes die stiekem ook al best een hoop rijplezier kunnen bieden. De Volkswagen Up GTI is er inmiddels als best een tijdje, maar eigenlijk vindt-ie nu pas een potentiële concurrent in de vorm van de Hyundai i10 N-line. Die laatste gaat met zijn 100 pk door een grens die de i10 niet eerder doorbrak. Onontgonnen terrein dus voor Hyundai, maar wellicht direct een shot in de roos?

Overigens ligt de nadruk weliswaar op sportief rijdende auto's in dit nummer, maar dat betekent niet dat er alleen maar sportieve modellen aan bod komen. Zo reden we bijvoorbeeld ook voor het eerst met de nieuwe Volkswagen Caddy en voelden we de eveneens nieuwe plug-in hybride Range Rover Evoque aan de tand. Die krijgt het te stellen met een driecilinder, maar dankzij de elektrische ondersteuning heb je qua vermogen echt geen reden tot klagen.

Dat je ook zonder opvallend veel vermogen ontzettend leuk kunt rijden, bewijst Mini al sinds jaar en dag. Of je daar ook lang van kunt genieten, is in sommige gevallen wel een beetje de vraag. De eigenaar van bovenstaande Mini Cooper uit 2004 treft het wat dat betreft. Nou is 275.000 km geen absurd hoge stand, maar toch kijken we graag eens wat er na 16 jaar nog voor potentie in zo'n Mini zit.

Tenslotte heb je de afgelopen weken weer kunnen genieten van de Barrelbrigade. Net als het jaar loopt helaas ook de 2020-editie daarvan op zijn einde. De barrels zijn aan diverse uitdagingen en tests onderworpen, voor de ene verliep dat gunstiger dan voor de andere. Toch blijkt dat er ook dit jaar weer verrassingen op de loer liggen. Dat lees je in de grande finale deze week.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.