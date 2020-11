Dit lees je in AutoWeek 48

AutoWeek 48 ligt vanaf morgen in de winkels, tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine.

Wie op zoek is naar een compacte EV met een behoorlijke dosis eigenzinnigheid, komt al snel uit bij de Honda E en de Mini Cooper Electric. Twee karakteristieke auto's die ondanks hun relatief beperkte actieradius toch aantrekkelijk kunnen zijn. Welke van de twee dan de beste keuze is, zoekt Cornelis Kit uit in AutoWeek 48. Een auto van een werkelijk totaal ander kaliber is de Opel Insignia. Een forse D-segmenter én een erfenis uit de oude GM-tijd van Opel. Een soort tijdreiziger, zou je kunnen zeggen. Marco Gorter bekijkt hoe de Insignia zich staande houdt in een snel veranderende wereld.

Nog iets dat je tegenwoordig amper meer ziet, is de maar liefst 2,5-liter metende viercilinder die in de neus van de Mazda CX-5 ligt. Mazda houdt lang vast aan grote krachtbronnen, maar of dat van de CX-5 ook een fijnere auto maakt dan de nog forsere en toch lichter bedeelde Kia Sorento?

Als we dan toch kijken naar uit het straatbeeld verdwijnende fenomenen, dan sluit een prachtige reportage over twee legendarische hot hatchbacks van Renault daar perfect op aan. De Renault 5 Turbo en de Clio V6 kennen een immense schare liefhebbers en dat is uiteraard niet zonder reden. Tijd om de twee eens in het zonnetje te zetten. Een Renault die het niet zo van z'n sportieve prestaties moet hebben, is de Laguna van Frank die hij voor de Barrelbrigade op de kop tikte. De Laguna mag op de rollenbank laten zien of hij zijn bescheiden aantal paardenkrachten nog in zich heeft en uiteraard mogen ook de Ford Mondeo van Stéphan en de Kia Rio van Nic zich daar bewijzen.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.