Dit lees je in AutoWeek 46

AutoWeek 46 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Deze week hebben we aandacht voor twee stationwagons die een levend erfstuk zijn van andere tijden, rijden we voor het eerst met de gloednieuwe BMW 2-serie Coupé en kijken we wat een Mercedes-Benz CLS 500 met dik 4 ton op de teller nog aan leven in zich heeft.

Zoals gezegd besteden we aandacht aan twee stationwagons uit een klasse die met uitsterven wordt bedreigd. Dan hebben we het in dit geval over de Ford Mondeo Wagon en de Mazda 6 Sportbreak. Is de Mondeo in combinatie met de standaard hybride aandrijflijn nog een aantrekkelijke aanbieding? En wat stelt de Mazda 6 Sportbreak daar tegenover?

De BMW 2-serie Coupé is in zekere zin ook een beetje een 'outsider'. Compacte BMW’s worden immers langzamerhand allemaal voorwielaandrijvers. De 2-serie Coupé is de uitzondering die de regel bevestigt. BMW ziet hem als de ultieme driftmachine. Maakt hij de pretenties waar? Overigens is de 2-serie Coupé niet de enige nieuwe BMW die we aan de tand voelen. We testen namelijk ook de gloednieuwe 4-serie Gran Coupé en dan ook direct de M440i.

Meer uit Duitsland? Jazeker: de Mercedes-Benz EQB. Nuchter beschouwd is de EQB niet veel anders dan een iets grotere EQA. Zijn toegevoegde waarde is echter meer dan een paar simpele centimeters binnenruimte: hij is er ook als zevenzitter. En zevenzitters zijn zeldzaam in elektroland.

Een andere elektrische inzending die deze week mag bewijzen wat zijn toegevoegde waarde is, is de Skoda Enyaq iV 80x. Dat is vanwege zijn extra elektromotor een heuse 4x4. Bovendien is het de krachtigste Enyaq van het moment. Tijd voor een nadere kennismaking dus.

Audi voegt opvallend genoeg vier jaar na de introductie van de huidige Q5 nog een Sportback aan het gamma toe. Of de versie met aflopende daklijn van toegevoegde waarde is, mag hij laten zien tegenover een concurrent met plug-in hybride aandrijflijn, maar zonder zo’n platgeslagen koetswerk. Dan hebben we het over de Volvo XC60.

Wat ons betreft is het een waagstuk: een auto kopen uit dit segment met dik 400.000 kilometer op de teller. Het kan zomaar je financiële ondergang worden. Ruben van Splunter is niet bang en deed het gewoon. Hij kocht een Mercedes-Benz CLS 500, die inmiddels dik 420.000 km achter de rug heeft. Daarna was hij ook nog eens dapper genoeg om zich aan te melden voor Klokje Rond.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.