Dit lees je in AutoWeek 43

AutoWeek 43 ligt vanaf woensdag in de winkel of je krijgt hem deze week in de brievenbus. In dit nummer tref je een rijtest met de laatste Aston Martin V12 Vantage, maar ook gaan we op pad met de Mercedes-Benz EQS en de BYD Atto 3. In Klokje Rond wordt een gratis verkregen Ford Focus aan de tand gevoeld.

Zoals je hierboven al ziet, gaan we deze week de weg op met de Skoda Enyaq RS en de Ford Mustang Mach-E. Niet alleen geld wordt in rap tempo minder waard, ook sportieve benamingen en logo’s op auto's hebben steeds minder betekenis. Zo prijken de heilige letters RS nu ook op de dikste elektrische SUV van Skoda en ook de naam van de Ford Mustang Mach-E is enigszins dubieus. Maar goed, we zijn natuurlijk vooral benieuwd hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Als heerlijk tegengif tegen alle elektrische SUV's in dit nummer hebben we een rijtest met de Aston Martin V12 Vantage. Geniet er nog maar een keer goed van, want het is de laatste met een twaalfpitter. De V12 Vantage is een waar afscheidsfeestje, met de 700 pk sterke V12-biturbomotor en een topsnelheid van 322 km/h. Er worden slechts 333 exemplaren van dit feestbeest gebouwd. Tijd voor een nadere kennismaking.

Oké, toch weer even terug naar de SUV's. De Mercedes-Benz EQS SUV treedt aan in een eerste rijtest en de Lexus NX350h is ook van de partij. Rust, comfort en gemak, dat is wat de Lexus wil bieden. Vooral geen stress. Met een vleugje eigenzinnigheid, dat wel. Hoofdredacteur Damiaan Hage nam de NX onder de loep.

In 2010 reed AutoWeek tijdens een bezoek aan China voor het eerste met een BYD, een PHEV. We hadden destijds daarbij onze bedenkingen. Nu BYD met zijn eerste auto’s onze kant uit komt ziet het er aanmerkelijk serieuzer uit. Is de elektrische Atto 3 een alternatief voor wat we hier kennen? Cornelis Kit vertelt het je.

Op onze occasionpagina's tref je in dit nummer onder meer een zoektocht naar betaalbare gebruikte middenklasse stationwagons. En dan niet de meest gedoodverfde kandidaten. Verder schotelen we je zeven oudgedienden voor waarop een RS-badge prijkt (nee, niet van Halfords) en die voor een relatief zachte prijs nog wel te vinden zijn op de occasionmarkt.

In Op de Rollenbank hebben we een Alpina Roadster S te gast. Een wat? Nou, plat gezegd een door Alpina onder handen genomen BMW Z4. Uiteraard is die sterker dan de standaard Z4, althans, wel op papier. Nu nog kijken hoe het in de praktijk zit.

Tenslotte rolt er in Soesterberg een Ford Focus de brug op bij Carrec Technocenter. Niet zomaar een Focus, maar een gratis verkregen Focus! Maikel de Leeuw stapte er ruim een jaar geleden zonder een cent te betalen in. Omdat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken, laat de Nijmeegse student het oordeel graag over aan onze techneut Tim. Heeft gratis toch een prijs?

Dat en meer lees je in AutoWeek 43, die vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.