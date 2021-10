Dit lees je in AutoWeek 43

AutoWeek 43 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Deze week gaan we op pad met bijzonder veel elektrische auto's. Zo testen we de Ford Mustang Mach-E GT en ook bescheidener auto's als de Mazda MX-30, Lexus UX 300e en de Volvo C40. Uiteraard komen er ook nog gewoon auto's met een verbrandingsmotor aan bod.

Je hoeft de AutoWeek niet aan de kant te schuiven als je niets hebt met elektrisch rijden. Wat te denken van de rijtest met de Opel Insignia bijvoorbeeld? De Sports Tourer, ook nog met een dieselmotor. Ooit stonden er drie op elke straathoek: middenklasse stationwagons met een bescheiden dieselmotor. Tegenwoordig zijn ze net zo zeldzaam als een Ferrari. Of dat terecht is, zoeken we uit met de Opel Insignia ST 1.5 CDTi.

Misschien wat meer van deze tijd en toch ook een beetje buitenbeentjes, zijn de Lexus UX 300e en Mazda MX-30. Volledig elektrisch, alleen dan wel met een behoorlijk bescheiden actieradius. De eerste EV’s van beide merken blijken goed aan elkaar gewaagd. Maar erg ver kom je er niet mee.

Je komt verder met de Volvo C40 Recharge, de eerste 'stand alone' elektrische auto van het merk. Toch is er weinig nieuws, want onderhuids is het voor 99 procent een elektrische XC40. Gelukkig is die erg goed, dus heeft de C40 de wind mee. Roy Kleijwegt praat je bij over wat er dan eventueel toch nog voor verschillen zijn.

Veel onbekender is de Volkswagen ID Life, de conceptauto waarmee Volkswagen vooruitblikt op een kleiner broertje voor de ID3. Die komt al behoorlijk productierijp over, maar Wolfsburg heeft nog geen groen licht gegeven. We mochten al een rondje rijden met de stads-cabrio. Ook rijden we met de gloednieuwe Honda HR-V. Voor de nieuwe generatie van de HR-V heeft Honda zich er niet met een Jantje van Leiden vanaf gemaakt. De auto is er nu alleen nog maar met hybride-techniek volgens eigen recept en in het interieur komen we een luchtgordijn tegen. Is dit een stap vooruit?

Je hebt wellicht de video al gezien: Jan Lemkes kon aan den lijve ondervinden wat de krachtigste Ford Mustang Mach-E, de GT, in huis heeft. Ford Mustang GT. Die naam betekende tot nu toe dat er een V8 in het spel is, maar Ford durft het nu dus aan om ‘GT’ ook op het topmodel van de elektrische Mustang Mach-E te plakken. De auto is in ieder geval snel, maar is hij ook leuk?

Een auto die in ieder geval op zijn eigen manier leuk bleek te zijn, is de Mini Cooper. Amke Wassink kreeg de hare voor niets van haar vader, die de auto ooit nieuw kocht. Inmiddels staat er al bijna 3,5 ton op de teller en dus is Amke benieuwd of ze er nog langer van kan genieten. Aan keurmeester Joep om dat uit te zoeken.

Tenslotte hebben we deze week een enigszins vergeten auto op de rollenbank: de Kia Cerato. Die hadden we even niet meer op het netvlies en dat alleen al is reden genoeg om Lorenzo Gunsing en zijn Koreaanse trots naar onze Haagse pijnbank te lokken. Met de voorbereiding ging hij niet over één nacht ijs en dat betaalt zich terug in een verrassend goede score.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.