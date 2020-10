Dit lees je in AutoWeek 41

AutoWeek 41 ligt vanaf morgen in de winkels, tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine. Uiteraard hebben we weer een aantal (vooral sportieve) nieuwkomers aan de tand kunnen voelen, maar liefhebbers van oud spul komen al net zo goed aan hun trekken.

We hebben, net als enkele jaren geleden, een Hyundai i10 als duurtester. De vorige keer bleek dat de kleine Koreaan ook voor de langere ritten prima bruikbaar was. Om uit te vinden of dat bij z'n opvolger weer het geval is, besloten we er een flink stuk mee te gaan rijden. Binnen Nederland weliswaar; we maakten een rondje langs tal van plaatsen met 'tien' in de naam. Met een i10. Snap je 'm? Een fikse rit langs alle hoeken van het land.

Een behoorlijk aantal treden hoger in de voedselketen vinden we de Volvo XC90. Die krijgt er een opvallende concurrent bij; de Ford Explorer. Beiden zijn ze leverbaar als plug-in hybride, dat moet voor de Amerikaan uiteraard dé kans zijn om hier eindelijk door te breken. We namen de proef op de som en keken hoe de Explorer zich als voor ons onbekend model verhoudt tot de allang gevestigde Zweed.

De liefhebber van sportief spul uit Duitsland kan z'n hart ophalen deze week. Maar liefst twee eerste rijtesten staan in het kader van dergelijke auto's. De gloednieuwe Porsche 911 Targa werd door Roy Kleijwegt aan de tand gevoeld. Wat mag je verwachten ten opzichte van het ogenschijnlijk logische alternatief; de 911 Cabriolet? In een iets lagere prijsklasse kun je overigens ook al een enorme hoop stuurplezier hebben. Denk daarbij aan de gloednieuwe Audi S3. Ook die komt in dit nummer uitgebreid aan bod in een eerste rijtest.

Is een nieuwe XC90 je wat te gek, dan kun je uiteraard ook eens kijken naar een gebruikt exemplaar. Die willen meer dan eens hoge kilometerstanden halen, dus dat wekt vertrouwen. In Klokje Rond schittert deze week een exemplaar uit 2004 met maar liefst 6 ton op de klok. Maakt de Volvo z'n robuuste reputatie werkelijk waar? Een grondige keuring geeft het antwoord. Een ander stukje techniek waarvan we in ieder geval zeker weten dat er weinig grondig mis mee kan gaan, is de boxermotor achterin de Volkswagen T3 Multivan die deze week op de rollenbank staat. Het geluid van deze camper zorgt natuurlijk voor een glimlach van oor tot oor, maar of-ie ook nog een beetje 'pit' heeft?

Tenslotte hebben we onder meer een mooie reportage over Mazda. Dat merk bestaat dit jaar immers alweer 100 jaar. AutoWeek stond met de neus bovenop een aantal legendarische Mazda's uit het verleden. Smullen! Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.