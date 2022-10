Dit lees je in AutoWeek 41

AutoWeek 41 ligt vanaf woensdag in de winkel of je krijgt hem deze week in de brievenbus. Een hoog Audi-gehalte in dit nummer. We testen de Audi RS4 en RS5 Competition Plus, maar we hebben ook een portret van de vorig jaar overleden Audi-tovenaar Walter Treser. In de dubbeltest hebben we twee eigenzinnige Japanse C-segmenters en op de Rollenbank staat deze keer een kranig Opeltje. We vertellen je alles over de aankoop van een BMW 3-serie uit de F30/F31-reeks en we testen de Renault Austral, maar ook de Alfa Giulia Veloce.

In AutoWeek 41 tref je zoals gezegd een test met een tweetal eigenzinnige compacte middenklassers. We hebben het dan over de auto's op de foto hierboven; de Mazda 3 en Honda Civic. Kon je bij de vorige Civic alleen kiezen uit reguliere verbrandingsmotoren, voor de nieuwe generatie gooit Honda het roer om en is er alleen nog een hybride. Lekker eigenwijs. Net als Mazda, dat het met de Skyactiv-X motor over een minstens zo eigenwijze, maar totaal andere boeg gooit.

Meer nieuws uit Japan? Jazeker. Met een stuk of zeven hoog-op-de-poten modellen zou je denken dat Toyota de hele markt wel zo’n beetje heeft afgedekt. Maar nee, Toyota denkt dat er tussen de C-HR en de RAV4 nog een model past: de Corolla Cross. We reden ermee.

De Toyota Corolla Cross is niet de enige nieuwe hoogpotige die we aan de tand konden voelen, want we gingen ook op pad met de gloednieuwe Renault Austral. De Austral volgt de Kadjar op en dat is van top tot teen een echte Renault, in tegenstelling tot de op de Nissan Qashqai gebaseerde Kadjar. Eens kijken hoe die andere benadering uitpakt.

Van een spectaculairder slag is de test met bovenstaande kanonnen. Vergeleken met een BMW M3 en de AMG C63 is de Audi RS 4 altijd een beetje de brave jongen van de klas geweest. Niet als het om spierballen gaat, maar wel qua scherpte en betrokkenheid. Kan de Competition Plus-versie daar met zijn handmatig instelbare chassis verandering in brengen? Sandor van Es zocht het uit.

Een andere sportieve middenklasser, die weliswaar wat bescheidener is dan de RS 4, is de Alfa Romeo Giulia Veloce. Met de Giulia doet Alfa Romeo al langere tijd een Italiaanse aanval op de snelle Duitse sedans. De 280 pk sterke Veloce moet die aanval nog eens extra kracht bijzetten.

Op de occasionspagina's tref je opnieuw een Audi, maar dan eentje die meer op lange afstanden dan op snel rijden gericht is. Een Audi A6 Avant 2.0 TDI is te gast in Klokje Rond. Eigenaar Onno Bakker werkt voor defensie en zijn Audi wordt met militaire precisie onderhouden. Dat, in combinatie met een defensieve rijstijl is hoogstwaarschijnlijk de reden voor de goede staat van de auto, na iets meer dan 300.000 km. We sturen Carrec’s strijdkracht Tim naar het front om zijn technische munitie af te vuren op de A6.

Tenslotte treedt er een heuse Opel Corsa B aan in Op de Rollenbank. Een GSI? Nee hoor, gewoon eentje met een 1.2. Waarom dan, vraag je je waarschijnlijk af. Nou, hij rijdt al vermoedelijk zijn hele bestaan op lpg. We zijn wel eens benieuwd of er een kern van waarheid zit in de verhalen over lpg en vermogensverlies over de langere termijn.

Dat en meer lees je in AutoWeek 41, die vanaf woensdag in de winkels ligt.