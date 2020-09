Dit lees je in AutoWeek 39

Het herfstseizoen trappen we af met een kakelverse AutoWeek. In nummer 39 van dit jaar is er speciale aandacht voor vermogende auto’s.

Tests

Deze nieuwe AutoWeek puilt uit van de tests en we hebben een hele trits aan eerste kennismakingen van nieuwe versies van bestaande auto's. Zo mag de 4xe-plug-in hybride Jeep Renegade zich bewijzen en is het ook tijd om te rijden in de Skoda Octavia iV (plug-in hybride). Bij Porsche pikken we een Panamera 4S E-Hybrid op.

Daarmee is het testwerk echter nog niet voorbij. In een dubbeltest komen namelijk nog eens plug-in hybrides aan bod. De BMW X1 is pas sinds kort van een stekker voorzien, maar hij mag het gelijk tegen een van onze nieuwste duurtesters opnemen: de Volvo XC40 T5 Recharge. Welke beter is lees je in het blad, maar wat we al wel kunnen verklappen is dat de auto's zeer aan elkaar gewaagd zijn.

BMW-liefhebbers opgelet! In AutoWeek 39 staan de meest heftige, uitgesproken telgen van het merk. De BMW 2002 Turbo liet in 1973 menig sportief autohart op hol slaan met zijn duizelingwekkende specificaties en prestaties. Is de M2 CS, nog zo’n testosteronpakket van de bovenste plank, in staat om bijna 50 jaar later dezelfde emoties op te roepen?

Reportages

Naast de vele tests zijn er ook de meest uiteenlopende reportages in de nieuwste editie van AutoWeek te vinden. Bijvoorbeeld over de oorsprong van alle auto-onderdelen. Wist jij dat bijvoorbeeld dat kurk en koffiebonen in auto's verwerkt worden? Daarnaast spreken we met Timothy Kuniskis. Hij is de grote baas bij Dodge SRT.

In Klokje Rond onderzoekt Nic een wel heel jonge Alfa Romeo Giulia. Hoewel deze Italiaan uit 2018 komt, heeft hij al bijna 300.000 km ervaring! Dat is nog eens een echte kilometervreter.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Liever niet op pad? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.