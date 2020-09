Dit lees je in AutoWeek 38

De nazomer laat deze week volop van zich horen. Hét moment om even lekker weg te dromen in de tuin met een nieuwe AutoWeek. Vanaf woensdag ligt nummer 38 alweer in de winkel. Dit tref je allemaal aan.

Tests

Zoals de cover al verklapt, mag de gloednieuwe Skoda Octavia het in een dubbeltest opnemen tegen de Honda Civic. We zagen de Octavia eerder in vergelijkende tests, maar nog niet als hatchback. Tijd om daar verandering in te brengen. Net als de Octavia opereert de Civic in een vrij grijs gebied. Technisch gezien is het een hatchback in het C-segment, maar biedt hij doorgaans meer ruimte. Welke is de beste keuze?

Verder rijden we voor het eerst in twee auto's uit hele verschillende hoeken. Zo maakt Marc Klaver de eerste meters in de nieuwe retro Morgan Plus Four en stuurt Stéphan Vermeulen met de plug-in hybride A250e. Mercedes-Benz lepelt relatief grote accupakketten in zijn plug-in hybride-versies. De A-klasse heeft een accucapaciteit van maar liefst 15,6 kWh. Dat bezorgt de A250e een grote elektrische reikwijdte, maar is hij met lege accu net zo zuinig als een gewone A?

Verder melden drie Passats zich voor een praktijktest: een TSI LPG, GTE en TDI. Welke van de drie moet je hebben? Als laatste test pakt Frank de i10-duurtester uit onze garage en gaat op familiebezoek. Een uiterst guitige en vooral knalgele Atos laat zich zien. Delen de twee compacte Hyundais nog enigszins genen?

Reportages

De showrooms van bijna alle merken zijn inmiddels goed gevuld met plug-ins. Hoe zuinig die PHEV's zijn, ligt aan de wil van de bestuurder om de auto zoveel mogelijk te laden. Roy neemt de proef op de som en kijkt hoe zuinig een gestekkerde Peugeot 3008 werkelijk is.

In de rubriek 'Onbekend maar bemind' zoekt Nic bestuurders op van auto's die nooit echt grote verkoopaantallen wisten te behalen, maar zeker wel geliefd zijn. Deze keer ontmoet hij een bestuurder van een Subaru BRZ. Daarnaast rijdt de 19-jarige Demi haar Twingo uit 2012 op de brug van Klokje Rond. Dat zien we niet vaak, een A-segmenter. Deze Twingo (op diesel!) verdient het echter zeker om in de schijnwerpers te worden gezet, want de teller staat al op 481.581 km. Knap werk!

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Liever niet op pad? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.