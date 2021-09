Dit lees je in AutoWeek 36

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 36 2021

AutoWeek 36 ligt vanaf morgen in de winkels of komt deze week door je brievenbus. Deze week hebben we naast de drukte rondom de IAA in München weer ons best gedaan om er een mooi nummer van te maken. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Veel autonieuws kwam deze week uit München: Renault onthulde de Mégane E-Tech Electric, Dacia trok het doek van de Jogger en Audi kwam met de futuristische Grandsphere Concept. Dat en meer IAA-nieuws staat deze week in het magazine. Verder laten we in deze editie de cross-overs bij de dubbeltests links liggen en gaan we bij het eerste duel voor de hatchbacks. Marco Gorter zet de opgefriste Mazda 2 en de recent geïntroduceerde Hyundai i20 tegenover elkaar: twee auto's die van hetzelfde continent komen, maar door hun Japanse en Koreaanse afkomst toch heel verschillend zijn. In dit tweegevecht mogen ze de eer van hun land verdedigen. Wie gaat er met de winst vandoor?

In de tweede dubbeltest voelen we de nieuwe Opel Insignia GSi aan de tand, de laatste Opel die nog GM-genen heeft. Hij mag het uitvechten tegen de Alfa Romeo Giulia, zijn Italiaanse concerngenoot die eveneens nog geen Stellantis-DNA heeft. Op papier zijn de twee dus familieleden, maar ze hebben weinig tot niets gemeen. Hoe de twee auto's zich tot elkaar verhouden en wie van de twee uiteindelijk als winnaar uit de bus komt, zocht Cornelis Kit uit.

MG zoekt het na het succes van de ZS EV hogerop met de Marvel R, de tweede volledig elektrische SUV die het merk in Europa op de markt brengt. Marco Gorter gaat ermee op pad en kijkt of de MG kansrijk is in een drukbevochten segment. Ook rijden we met de vernieuwde Opel Grandland; tegenwoordig zonder 'X' achter zijn naam. De SUV van Opel krijgt het nieuwe Vizor-familiegezicht, een geüpdatet dashboard en extra elektrische functionaliteiten. Is dat voldoende om er weer even tegenaan te kunnen? Cornelis Kit neemt de proef op de som. Ook krijgen we een voorproefje van de Skoda Enyaq Coupé iV. Het prototype waarmee we op pad gaan is nog afgeplakt, maar vermoedelijk gaat het definitieve uiterlijk niet voor heel grote verrassingen zorgen.

Deze zomer waren buitenlandse reizen weer mogelijk, dus een mooi moment om 'onze' Kia Sorento mee te nemen naar de Middellandse Zee. Frank Jacobs ging met de SUV op reis en beschrijft zijn ervaringen. Ondanks dat de vakantieperiode inmiddels op zijn einde loopt, brengt deze reportage je toch weer even in die ontspannen sfeer. Verder maken we in de rubriek 'Blits Bezit' kennis met een zeldzame Toyota Mega Cruiser en zetten we een Subaru Outback 3.6 R op de rollenbank.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.