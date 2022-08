Dit lees je in AutoWeek 35

AutoWeek 35 is vanaf woensdag te koop in de winkel of je krijgt 'm deze week in de brievenbus. In dit nummer gaan de heren van de Barrelbrigade sleutelen aan hun auto's, we kunnen proeven aan de uiterst indrukwekkende actieradius van de Lucid Air en we gaan ook een aardig stuk rijden met de Toyota Aygo X-duurtester.

Je ziet ze op de foto hierboven al; de Honda HR-V, Kia Niro en Renault Arkana. Terwijl de Honda HR-V als hybride meer dan ooit aansluit op de Europese wensen en Renault met de Arkana de eerste coupé-SUV van dit segment levert, zet de Kia Niro de volgende stap in zijn uiterst succesvolle carrière. Kan de publiekslieveling zijn concurrenten ook in nieuwe vorm aan?

Een andere publiekslieveling die onlangs in het nieuw is gehesen, is de Toyota Aygo. Hij heet nu Aygo X en wij hebben 'm als duurtester. Hij heeft zich onlangs in een triotest op eigen bodem al bewezen als een behoorlijk volwassen auto, maar hoe onze duurtester bevalt tijdens lange rit naar het buitenland? We nemen hem mee naar het circuit van Le Mans, bekende grond voor Toyota.

De Lucid Air is op verschillende fronten veelbelovend, maar zeker qua actieradius. We reden er een afstand van 334 mijl op één acculading mee, bij een temperatuur van maximaal 48 graden Celsius. We kunnen wel stellen dat de Lucid Air Grand Touring zijn vuurproef met glans heeft doorstaan. In AutoWeek 35 lees je het volledige verslag.

Uiteraard ook weer volop aandacht voor auto's die al wat langer meedraaien. Zo nemen we de tweede generatie Mercedes-Benz A-klasse onder de loep, de eerste met een lage koets dus. Waar moet je op letten als je zo'n auto overweegt en welke versies kun je beter laten staan?

Auto's die je sowieso beter kunt laten staan, zijn de Jaguar X-Type, Renault Mégane en Opel Astra van de Barrelbrigade. Of valt het misschien toch nog wel mee? Er is in ieder geval ruimte voor verbetering en daarom gaan de heren eens even lekker een potje sleutelen deze week.

Een auto waar in ieder geval al aan 'gesleuteld' is, is de Volkswagen Golf GTE van Jeroen van den Brand. Wat blijkt: de Golf GTE leent zich uitstekend voor tuning. Sterker zelfs, we kunnen het van harte aanbevelen. Die van Jeroen laat in ieder geval zien dat het resultaat er mag zijn.

Aan de Toyota GT86 van Wouter Kaandorp is ook gesleuteld, maar dan helaas vooral uit pure noodzaak. Het blok van de Toyota liet 'm al twee keer in de steek. En dan ook écht in de steek. Nu mag de GT86 opdraven in Klokje Rond, want ondanks de problemen staat er nu tegen de drie ton op de klok. Eens kijken of het volgende probleem in een hoekje zit.

