Dit lees je in AutoWeek 35

AutoWeek 35 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Uiteraard hebben we weer ons stinkende best gedaan om er een prachtig nummer van te maken. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Zoals je op de foto hierboven al ziet, hebben we twee uiterst interessante elektrische auto's tegenover elkaar gezet. Wellicht niet direct een duo waar je aan had gedacht, maar de Hyundai Ioniq 5 en Ford Mustang Mach-E zijn wel degelijk geduchte concurrenten van elkaar. Onze eerste indruk van de Ioniq 5 was positief, maar hoe presteert de Hyundai tegen een Ford Mustang Mach-E die al een test wist te winnen? Wij zetten de nieuwkomers tegenover elkaar.

In het compacte segment nog niet met een hoog model aanwezig zijn, kan je als fabrikant potentieel enorm veel geld doen mislopen. Dat ziet Toyota ook in en dus betreedt het die markt nu met de Yaris Cross. De Yaris verkoopt goed, dus wij zochten uit of z'n Cross-broer ook hitpotentie heeft.

Verder staan we stil bij twee andere auto's die relatief hoog boven de weg staan, maar in de basis herkenbaar zijn als minder avontuurlijk ingestelde modellen. We hebben het dan over de Fiat Tipo als Cross en de Ford Focus als Active. Of de blubbersaus uitgieten over reguliere hatchbacks een kansrijk verhaal is, wagen we te betwijfelen. We zijn in ieder geval benieuwd wat ze meer bieden ten opzichte van de reguliere versies en bovendien welke van de twee het best overkomt.

Voor liefhebbers van Alfa Romeo zijn het wellicht wat moeilijke tijden, nu het einde van de verbrandingsmotor is aangekondigd. Per 2027 wordt Alfa Romeo een puur elektrisch merk. We blikten daarom al eens terug op enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van het merk als het aankomt op sportieve versies. Dat doen we nog een keer, maar dan met twee specifieke Alfa's: de 75 3.0 V6 en de Giulia Q.

In de occasionhoek van AutoWeek 35 tref je onder meer twee behoorlijk uiteenlopende kandidaten voor Klokje Rond en Op de Rollenbank. Om te beginnen zetten we een Volkswagen Caddy op de brug bij Carrec. Niet zomaar eentje, maar een Caddy die in z'n cabine sterk doet denken aan een huiselijk aangeklede vrachtauto. Dat mag ook wel, want z'n eigenaar spendeert zo'n 10.000 km per maand achter het stuur. De teller tikt daarom inmiddels al bijna de 7 ton aan. Hoog tijd dus voor een flinke inspectie! Zoals gezegd is de kandidaat voor een meting op de rollenbank van een heel andere snit. Dat is namelijk een Lancia Musa, kennen we 'm nog? Een beetje een vreemde eend in de bijt voor een krachtmeting, alleen daarom juist leuk om eens te kijken wat zo'n Lancia nog in huis heeft.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.