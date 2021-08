Dit lees je in AutoWeek 34

Elektrische en deels- elektrische auto’s zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld, maar wat als je nu eens náást die straat kijkt? Frank zoekt het uit en gaat met drie plug-inhybrides de blubber in. Hebben de Range Rover Evoque P300e, Jeep Wrangler 4Xe en Kia Sorento PHEV last van hun elektrische componenten, of is zo’n stekkerhybride juist een voordeel in het terrein? En speel je met zo’n Sorento überhaupt iets klaar?

Terug op het gladde asfalt treffen we Hyundai aan, dat met de Bayon een SUV’tje onder de Kona levert. De auto gaat de strijd aan met de Skoda Kamiq, die als relatief ruime en ietwat eigenwijs gevormde cross-over in theorie in dezelfde vijver vist. Leuk detail: beide auto’s beschikken over een modieus front uit twee ‘lagen’, met het dagrijlicht boven en de eigenlijke koplampen lager in de bumper.

De auto’s in de tweede dubbeltest proberen juist niet op je verstand, maar eerder op emoties in te spelen. De nieuwe BMW M3 mag zich bewijzen tegenover de Alfa Romeo Giulia Q, waarvan we weten dat het een echte hartendief is. Opnieuw is er een uiterlijke overeenkomst tussen de deelnemers: een grille die zich uitstrekt tot onderin de bumper.

Skoda doet weliswaar goede zaken met die Kamiq, maar heeft het segment van de niet-SUV’s zeker niet verlaten. De geheel nieuwe Fabia treedt technisch eindelijk in de voetsporen van de Polo en de Ibiza, maar mag op de weg ook aantonen of hij net zo lekker rijdt. Marco zoekt het voor je uit!

De Barrelbrigade is nog in volle gang. De vorige week vers gepoetste barrels van Nic de Boer, Lars Krijgsman en Birgit Willemse mogen aan de bak, want er staat een échte roadtrip op het menu. 826 lange, risicovolle kilometers voeren het drietal naar Futuroscope in Frankrijk, een familiethemapark vol innovatie en technologie. Eens kijken of je daar ook komt zónder die zaken, zullen we maar zeggen.

De auto die zich deze week op de rollenbank mag bewijzen, is zowaar nog ouder dan de exemplaren die in de Barrelbrigade schitteren. Een heuse Ford Escort Cabrio uit 1984 wordt op Ghisberts befaamde pijnbank gebonden en mag laten zien of zo’n oud 1.6-je nog wat in z’n mars heeft. Voor het voertuig dat in Klokje Rond schittert, is 1,6 liter vermoedelijk de inhoud van de asbak. Voor de motor doet de Toyota Tundra het met 5,7 liter, uiteraard uit een V8. Of een Amerikaanse Japanner net zo goed is als een echte Japanner, ontdekken we na bijna 5 ton aan kilometers.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.