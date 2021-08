Dit lees je in AutoWeek 33

AutoWeek 33 ligt vanaf morgen in de winkels of ploft deze week op je deurmat. Natuurlijk hebben we ook deze week weer voor jullie de spreekwoordelijke sterren van de autohemel geschreven. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

SUV's zijn er al jaren in alle soorten en maten, maar in Europa zijn de echt grote jongens nog niet te vinden. Steeds meer autofabrikanten zien in Europa wel brood in SUV's die een maatje groter zijn dan auto's als de RAV4's en Kuga's van deze wereld. Zo heeft Ford de Explorer op de Nederlandse menukaart gezet en heeft Toyota de Highlander naar ons land gehaald. Die laatste zetten we tegenover een ander bijzonder model: de nieuwe Hyundai Santa Fe. Het vorige model werd al na ongeveer een jaar vervangen door de huidige versie. Is er in Nederland wel ruimte voor zulke SUV's en vooral: welke is de beste? Marc Klaver kruipt met gezond enthousiasme achter het stuur van het tweetal om dat voor je uit te zoeken.

Wat SUV's betreft wordt het echte geld in Europa nog wel in de kleinere segmenten verdiend. Nissan zette het segment van de 'C-segment cross-over' met de eerste generatie Qashqai bijna eigenhandig op en we zijn dan ook razend benieuwd hoe het model zich heeft ontwikkeld. We zetten de splinternieuwe derde generatie Qashqai tegenover de Tiguan, Volkswagens tegenspeler die al wat jaartjes ervaring heeft. Weet Nissan met de Qashqai opnieuw te overtuigen? Jan Lemkes legt de kleinste vezels van de twee gevestigde namen in het middelgrote SUV-segment onder een vergrootglas.

Het testwerk gaat nog even door met twee Duitsers, auto's die verder als dag en nacht van elkaar verschillen. Marco Gorter stapt in de plug-in hybride versie van de nagelnieuwe C-klasse: de C300e. Daarnaast staat een wel heel heftige Audi op de bühne. Nouja, een Audi... We rijden de Abt RS-R, de overtreffende trap van de RS6 Avant die een standaard RS6 tot een muurbloempje degradeert. Daarnaast zetten we op een rij welke elektrische hypercars er de komende jaren op autoland worden afgevuurd.

Een elektrische hypercar pik je niet voor een vriendelijk prijsje op, maar dat geldt niet voor jong gebruikte Suzuki Baleno en Toyota Yaris die we tegen elkaar zetten. Broodnuchter en goudeerlijk. Het klinkt als een slogan van de lokale bakker, maar het is misschien nog wel een betere omschrijving voor deze twee Japanners. Degelijke auto's die lijnrecht tegenover de pruttelende, krakende barrels van onze Barrelaars staan. De Partner van Nic de Boer, de PT Cruiser van Lars Krijgsman en de New Beetle van gastredacteur Birgit Willemse worden in de nieuwste aflevering ban de Barrelbrigade naar de poetser gestuurd. Wie iets van de spreekwoordelijke glans weet terug te krijgen op zijn of haar trouwe barreltje, verdient de meeste punten!

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.