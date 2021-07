Dit lees je in AutoWeek 30

AutoWeek 30 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je in ons deze week extra dikke magazine?

Het is voor velen zomervakantie en dan is het natuurlijk heerlijk om in de luie stoel even AutoWeek op schoot te nemen. Dan kun je deze week extra lang blijven zitten, want nummer 30 is namelijk een extra dikke editie! Dat niet alleen; er staan tests in van meerdere uiterst belangrijke nieuwkomers.

Dat begint bijvoorbeeld al met de Tesla Model Y. Weliswaar is de jongste telg van Tesla pas volgende maand in Nederland, maar wij konden er alvast mee op pad. Met een Amerikaans exemplaar, welteverstaan. De verwachtingen van de ruimere broer van de Model 3 zijn hooggespannen, dus eens kijken of het (lange) wachten inderdaad beloond wordt.

Een andere auto met een enorme prestatiedruk is de gloednieuwe Mercedes-Benz EQS. Volledig elektrisch met als grootste ijkpunt de absolute top van de top: de S-klasse uit dezelfde stal. Is de EQS goed genoeg om op den duur volledig het stokje van de S-klasse over te nemen? Marco Gorter vertelt je alles over de 'S van morgen'.

Meer relevant elektrisch testwerk is er in de vorm van een rijtest met de Polestar 2 Single Motor. Met die nieuwe versie is de Polestar 2 plots een stuk voordeliger te rijden, al leg je er natuurlijk vermogen en (als je wilt) accucapaciteit op toe. Wat je dan nog overhoudt, willen we natuurlijk graag weten. Jij ook? Je leest het in AutoWeek 30.

Verder gaan we op pad met de Lexus ES 300h en DS 9 E-Tense. Twee luxe, deels elektrisch aangedreven sedans, de ene met stekker en de andere zonder. Dat is uiteraard niet het enige opvallende verschil, want de twee zijn ondanks vergelijkbare marktposities uit heel ander hout gesneden. Marco Gorter praat je ook daarover bij én hij gaat op pad met bovenstaand duo. De Toyota GR Yaris is een uiterst indrukwekkend bommetje waarmee Toyota flink wist te verrassen, maar of-ie ook zo leuk is als de bekendere Mini JCW?

Liefhebbers van het oudere spul hoeven AutoWeek 30 ook zeker niet te laten liggen. Zo nemen we met je door waar je op moet letten als je een Volkswagen New Beetle Cabrio overweegt, maar ook kijken we naar twee andere open auto's: de MG F en Fiat Barchetta. Lekker zomerse verhalen dus.

De Barrelbrigade gaat deze week op excursie en wel naar eigenaren van betere exemplaren. Wist je dat de PT Cruiser enthousiaste liefhebbers heeft en dat er zoiets bestaat als een 'nette' Peugeot Partner?

Tenslotte is er natuurlijk ook weer een Klokje Rond-keuring. Deze week is het de beurt aan een auto die op papier (als we kijken naar veel van z'n voorvaders) zo ongeveer voor de eeuwigheid gemaakt moet zijn: een Mercedes-Benz E-klasse met dieselmotor. Het slachtoffer stamt uit 2006 en heeft dik een half miljoen kilometers achter de rug. Zijn eigenaar wil er nog wel mee door, ook al beginnen de rekeningen aardig op te lopen.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.