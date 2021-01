Dit lees je in AutoWeek 3

AutoWeek 3 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

In AutoWeek nummer 3 van 2021 staan we om te beginnen stil bij twee interessante SUV's uit het oosten: de Toyota Highlander en de Hyundai Tucson. Die eerste kenden we hier nog niet, de tweede is juist niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. De laatste generatie van de Hyundai Tucson heeft altijd een beetje in de schaduw van neefje Kia Sportage gestaan. Dat moet anders, dus slaat Hyundai net als eerder met de i20 een veel brutalere weg in. Aan Jan Lemkes de eer om er de eerste kilometers mee te maken.

In onze nog vrij nieuwe rubriek 'Klassenstrijd' komen de inzendingen ook van een Aziatisch merk: Toyota. De Corolla en de Yaris worden naast elkaar gezet om eens te kijken wat je precies misloopt als je niet voor de Corolla maar z'n kleine broertje gaat. Mogen we bij het shoppen in een hoger marktsegment naast extra ruimte ook in andere opzichten een volwassener auto verwachten, of doen we daar het compacte model mee tekort? En hoe ver gaat de fabrikant met het doorvoeren van zijn merkidentiteit?

Verder zetten we twee compacte SUV's tegenover elkaar in een vergelijkende test, die dankzij een deels elektrische aandrijflijn weer een stukje aantrekkelijker zijn geworden: de Jeep Compass 4Xe en onze duurtester, de Volvo XC40 T5 Recharge. De XC40 is een behoorlijke hit in ons land, tijd om eens uit te zoeken of de Compass het als plug-in hybride in zich heeft om een inhaalslag te maken.

Uiteraard komen er ook weer veel gebruikte auto's aan bod, met een speciale hoofdrol voor de Seat Leon. Inmiddels is de Spanjaard goed en breed bezig aan z'n vierde generatie, dus halen we z'n voorgangers erbij. Zou de nieuwste Leon voor hen op een dag een interessante optie zijn, of blijven ze toch liever trouw aan hun eigen wat oudere Leons?

De Mercedes-Benz W124 staat te boek als één van de meest degelijke auto's ooit gemaakt. We begrijpen dan ook prima dat Joanika Ring dertig jaar na de aanschaf nog steeds in haar 200 T rijdt, ook al staat er inmiddels al dik 6 ton op de teller. Een ideale kandidaat voor 'Klokje Rond', natuurlijk. Is het nou echt nog steeds zo'n goede auto, of beginnen de jaren inmiddels toch te tellen?

Je hebt uiteraard ook auto's die van zichzelf zo eenvoudig in elkaar steken dat je haast niet weet wat er kapot aan kan gaan. De UAZ Bukhanka is er zo één. De wat? Nou, wist je dat je hier in Nederland gewoon nog steeds een nieuwe UAZ Bukhanka geleverd kan krijgen? Het is een Russisch busje waar in decennia tijd amper wat aan veranderd is. Je kunt je dus afvragen waarom je zoiets nieuw zou kopen. Toch hebben we een exemplaar uit 2019 te pakken op Nederlands kenteken. Uiteraard zagen we de eigenaar even door om te ontdekken waarom hij tot deze aanschaf over is gegaan!

