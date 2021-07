Dit lees je in AutoWeek 27

AutoWeek 27 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

De volledig elektrische auto mag met een opmars bezig zijn, maar dat betekent niet dat (plug-in) hybride modellen niet langer interessant zijn. Integendeel, het aanbod aan hybride aangedreven auto's groeit gestaag door. In dit nummer hebben we veel aandacht voor deels elektrische modellen. Om te beginnen hebben we een dubbeltest tussen de Hyundai Tucson PHEV en de Lynk & Co 01. Allebei plug-ins, maar wel met een heel andere verkoopvisie.

De Jeep Wrangler maakt ook kennis met een deels elektrische aandrijflijn. De 4xe-versie van de offroader mag zich bewijzen in ruig terrein, want wie een Wrangler koopt wil toch vooral dat de Jeep daar z'n mannetje kan staan. In Italië zochten we uit hoe het in de praktijk uitpakt.

Dat een hybride aandrijflijn ook interessant kan zijn voor modellen met een sportieve inborst, hoopt Cupra te bewijzen met de Formentor e-Hybrid. Een cross-over hinkt al op twee gedachten en een plug-in hybride aandrijflijn doet dat ook. Kan het kwartje dan nog wel de goede kant op vallen? Cornelis Kit vertelt het je.

De Renault Captur kennen we natuurlijk al als plug-in hybride, nu heeft Renault echter ook een versie op de markt gebracht die wél hybride aangedreven is, maar dan zonder stekker. Over het bestaansrecht daarvan valt genoeg te zeggen, Jan Lemkes legt daarbij ook uit hoe het rijdt.

Ook hebben we deze week aandacht voor een nieuwkomer die het wél enkel op elektrokracht doet: de Volkswagen ID4. Die kennen we inmiddels natuurlijk al wel, al geldt dat nog niet voor de sportieve topversie: de GTX. Het nieuwe label voor Volkswagens sportieve EV's maakt op die auto z'n debuut. Kan het op den duur de GTI's van weleer doen vergeten?

Van een totaal andere orde is de auto die we deze week in het zonnetje zetten in Blits Bezit. De Saab 9-5 van Hans Jorritsma is - zoals je ziet - een stukje langer dan gewoonlijk. Dit exemplaar werd in Groot-Brittannië omgebouwd tot volgwagen. Hij doet echter geen dienst meer bij een uitvaartbedrijf, dus horen we graag hoe Jorritsma eraan kwam en wat hij er allemaal over te vertellen heeft.

In Klokje Rond hebben we deze keer een kleine doorzetter te pakken: een Volkswagen Up met maar liefst 415.000 km op te teller. Je moet er maar aan gaan staan, zo'n kilometerstand bereiken met een A-segmenter. Dat komt voor rekening van de vorige eigenaar, de huidige kon 'm vanwege z'n hoge stand voor een schappelijk prijsje aanschaffen. Of dat een verstandige keuze was, horen we graag van de keurmeester.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.