Dit lees je in AutoWeek 27

AutoWeek 27 kun je vanaf woensdag kopen in de winkel of deze week bij je in de brievenbus verwachten. Deze week zetten we onder meer de Porsche Taycan naast de Mercedes-Benz EQE, rijden we met de nieuwe Opel Astra Sports Tourer en is er een directe confrontatie tussen twee neefjes: de Kia Stonic en Hyundai Bayon.

Je ziet ze al op de foto hierboven: de Mercedes-Benz EQE en Porsche Taycan. Twee bijzonder gelijnde EV's uit Stuttgart met wel een wat andere insteek. De Taycan is inmiddels een geijkte naam, de EQE heeft de markt nog voor zich te winnen. Wat gebeurt er als de plaatsgenoten een confrontatie hebben?

Meer Duits spul? Jazeker. Nou ja, Duits, de Opel Astra is tegenwoordig natuurlijk verwant aan de Peugeot 308. Generaties lang had Opels middenklasse stationwagon een benzine- of dieselmotor onder de kap. Nu is de Astra Sports Tourer er ook als plug-in hybride en vanaf volgend jaar zelfs volledig elektrisch. Mooi dat het kan, maar wordt de nuchtere functionaliteit niet uit het oog verloren?

Over nuchtere functionaliteit gesproken: we zetten de Hyundai Bayon en Kia Stonic eens naast elkaar. Twee 'tussenmaatjes', tussen een hatchback en een SUV. Technisch lijken ze natuurlijk sterk op elkaar, al is de Bayon wel een slag nieuwer en wat extravaganter. We gaan op zoek naar meer onderscheidende factoren.

X staat voor SUV, i voor elektrisch en M voor sportief. Het zijn bekende labels bij BMW, maar ze werden nog nooit gecombineerd in één auto. Dat verandert met de iX M60. Krijgt die elektrobeul het M-logo terecht mee?

Leuk, dat elektrogeweld, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe het tegenwoordig met laden en accucapaciteit gesteld is bij EV's. Daarom tref je in AutoWeek 27 een interessante reportage over inductieladen. Heeft dat wellicht de toekomst? In 'Accudegradatie' hebben we verder deze week een Volkswagen e-Golf te gast. De geüpdatete versie, dus die zou volgens de WLTP-testcyclus 230 km ver moeten komen met een volle accu. Dit exemplaar heeft inmiddels 81.000 km achter de rug, dus wij zijn wel benieuwd hoe realistisch dat rijbereik nog is.

Tenslotte hebben we een nieuwkomer in Klokje Rond! Niet qua leeftijd natuurlijk, bovenstaande Alfa Romeo Giulietta is alweer 12 jaar oud, maar het is wel mooi de eerste Giulietta die in deze rubriek zijn kwaliteit mag komen bewijzen. 320.000 staat er op de teller. Dat is niet overdreven veel, maar we zijn alsnog benieuwd hoe goed deze Alfa Romeo in elkaar steekt.

AutoWeek 27 ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.