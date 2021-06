Dit lees je in AutoWeek 24

AutoWeek 24 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Op bovenstaande foto zie je natuurlijk twee Kia's Sorento en dat vraagt uiteraard om verduidelijking. De ene is onze duurtester, een plug-in hybride Sorento, de andere is een reguliere hybride. De grote vraag is natuurlijk: in welke situatie zou je voor de ene gaan of juist voor de andere? Dat zoeken we uit.

Dan is er ook nog een vergelijkende test tussen de Skoda Enyaq iV en de Mercedes-Benz EQA. Een Skoda die het tegen een Mercedes opneemt? Jazeker! De EQA en de Enyaq zitten qua prijs namelijk in elkaars vaarwater, alleen krijg je bij de Skoda vooral ruimte en bij de Mercedes-Benz wat meer luxebeleving. Hoe de verhoudingen precies liggen, legt Marc Klaver je uit.

Een andere EV die we onder de loep nemen, is de splinternieuwe BMW i4. Daarvan konden we ook direct een prototype van de M50-versie rijden! De eerste elektrische M, daar zijn we natuurlijk erg benieuwd naar.

Voor de bescheidener beurs is vooral de test van de nieuwe Nissan Qashqai interessant. Die belooft op tal van fronten een flinke stap vooruit te zijn ten opzichte van zijn al zeer succesvolle voorganger. Dat schept dus hoge verwachtingen. Cornelis Kit vertelt je hoe de nieuwe Qashqai uit de startblokken schiet.

Op onze occasionpagina's tref je deze week een heuse Lada Niva! Volgens z'n pas 18 jaar oude eigenaar een ondergewaardeerde auto en dat zijn enkelen op de redactie zonder meer met hem eens. Dit exemplaar uit 2008 is overigens op enkele punten wel wat veranderd sinds de aanschaf, maar goed, dat kunnen we hem niet kwalijk nemen.

In Klokje Rond schittert deze week een auto die we niet snel in deze rubriek hadden verwacht; een Peugeot 407. Zeker niet het beste dat Peugeot ooit voortbracht, maar dit exemplaar houdt het al dik een half miljoen kilometers en 15 jaar vol. Dan willen we natuurlijk wel even zien hoe de Peugeot er met zoveel ervaring aan toe is.

Tenslotte is er aandacht voor het 45-jarig jubileum van de Porsche 911 Turbo. Een waar begrip in de auto-industrie en voorlopig is het einde ervan nog niet in zicht. We gaan alle generaties nog eens langs, van de nog luchtgekoelde 911's Turbo (930, 964 en 993) tot aan de huidige, de 992.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.