Dit lees je in AutoWeek 22

AutoWeek 22 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Relatief weinig nieuwe auto's in AutoWeek deze week, maar we hebben wel een test met een zeer relevante nieuwkomer. We maakten namelijk de eerste kilometers met de gloednieuwe Audi A4 e-tron. Na Volkswagen en Skoda bedient Audi zich nu ook van het MEB-platform dat we al van de Volkswagens ID3, ID4 en de Skoda Enyaq kennen. De Q4 e-tron kon wel eens een luis in de pels van de grote E-tron worden.

Voor wie liever een auto heeft met pure benzinekracht, is onze Posterstory van deze week genieten geblazen. We mochten namelijk op het testcircuit van Ford in het Belgische Lommel de machtige Ford Mustang Mach 1 aan de tand voelen. Als dat nog niet genoeg was, dan zorgde de helemaal buitenissige Shelby GT500 daar wel voor, want die stond ook klaar!

Van een bescheidener aard is de test met de Honda CR-V en de (voor ons) gloednieuwe Subaru Outback. In de Verenigde Staten is dit tweetal niet aan te slepen, maar in Europa lopen we er niet warm voor. Of de geheel nieuwe Outback daarin verandering kan brengen, mag hij aantonen tegenover een licht bijgepunte CR-V.

De tijd vliegt, want het is inmiddels alweer 25 jaar geleden dat Porsche met de eerste Boxster op de proppen kwam. Om dat te vieren is er een speciale feesteditie van de 718 Boxster. Die beschikt over een aantal uitrustingsfeatures die de Boxster in topvorm moeten brengen, dus dat probeerden we natuurlijk eens uit.

Verder is er lekker veel aandacht voor occasions in nummer 22. Wat te denken van de Suzuki Ignis Sport ZR2 die deze week in Blits Bezit schittert? Misschien zegt het je niet gelijk iets en dat kunnen we ons goed voorstellen, want dit is echt een wolf in schaapskleren.

Nu het eindelijk lekker weer is, kriebelt het ongetwijfeld bij velen om eens te kijken naar een betaalbare roadster. Dat je voor een relatief bescheiden erg leuk open kunt rijden, bewijzen we met de occasion dubbeltest deze week. Daarin zetten we namelijk een Audi TT Roadster Quattro met 225 pk tegenover een BMW Z3 Roadster 1.9i. Niet alleen ogen ze ondanks hun leeftijd nog steeds leuk, ook hoef je voor de geteste exemplaren nog geen €5.000 neer te leggen. Wat je voor dat geld nog krijgt, vertelt Marc Klaver je.

Tussen de verschillende reportages in nummer 22 zit er ook één die vooral liefhebbers van de Peugeot 205 wel aan zal spreken. We gingen onlangs bij Peugeot 205 Totaal langs, een bedrijf dat zich helemaal toelegt op de 205. Niet alleen staat daar een enorme verzameling 205'jes voor de verkoop en voor onderdelen, maar eigenaar Wilfred de Ronde heeft er ook enkele zeer opvallende eigen creaties staan.

Tenslotte schittert in Klokje Rond deze week een Range Rover uit 2005 met maar liefst 410.000 km op te teller. Het is een TD6, dus dat maakt dat het aanvankelijk wat meer vertrouwen wekt dan je bij een Range Rover zou verwachten. Een nadere inspectie moet uitwijzen of dat vertrouwen terecht is, of dat er toch echt dure gebreken op de loer liggen.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.