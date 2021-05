Dit lees je in AutoWeek 20

AutoWeek 20 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Deze week hebben we in AutoWeek extra aandacht voor youngtimers. Dat zie je al aan de foto hierboven: we zetten namelijk onder meer een Alfa Romeo 166 en een Lancia Thesis tegenover elkaar. Allebei verkochten ze hier in Nederland bepaald niet super en tegenwoordig zijn ze al helemaal zeldzaam. Hoewel een Duitse tegenhanger misschien veiliger voelt, kun je in zo'n dikke Italiaanse sedan met een 3,0-liter V6 ook prinsheerlijk rondrijden. In AutoWeek 20 lees je waarom het misschien toch het overwegen waard is.

Nog een grote oudere sedan, maar dan uit de Duitse hoek: de Mercedes-Benz S-klasse W140. Die bestaat dit jaar 30 jaar en dat vraagt natuurlijk om een terugblik. Hoe rijdt zo'n oude S vandaag de nog? Om te vergelijken wat er in de afgelopen decennia allemaal veranderd en verbeterd is, zetten we de splinternieuwe S-klasse ernaast.

Verder duiken we in de geschiedenis van Volvo, waarbij we beginnen bij de splinternieuwe C40 en uitkomen bij de P1800. Ook Rover komt uitgebreid aan bod. Het merk bestaat weliswaar niet meer, maar het is relatief gezien nog niet eens zo heel lang geleden dat het Britse merk nog een behoorlijk breed modellengamma had. We gaan ze nog eens langs.

Uiteraard is er in dit nummer ook gewoon weer aandacht voor nieuwe auto's. De meest spectaculaire daarvan is zonder meer de Maserati MC20. Als enige Nederlandse medium kon AutoWeek daar al mee rijden. In de heuvels in Toscane, dus dat was uiteraard geen straf. Roy Kleijwegt praat je bij over Maserati's nieuwste creatie.

Van een bescheidener slag is de eerste rijtest met de vernieuwde Jeep Compass. De video daarvan heb je al kunnen zien hier op de website, maar in het magazine duiken we er uiteraard nog wat dieper in. Bij de vernieuwing zijn het uiterlijk en de techniek vrijwel ongemoeid gelaten, maar het interieur kreeg een serieuze make-over. Loopt de functie nog in de pas met de vorm?

Zoals je van ons gewend bent, onderwerpen we ook weer enkele gebruikte auto's van lezers aan diverse tests. Op de rollenbank mag deze week een Saab 9-5 2.3t met krap een half miljoen kilometers achter de rug bewijzen hoeveel vermogen er nog aanwezig is. Dapper om dat uit te proberen met zo'n kilometerstand! In Klokje Rond hebben we een broodnuchtere inzending deze week: een Hyundai iX35. Eentje met een dikke dieselmotor, ooit aangeschaft om de caravan goed mee te kunnen trekken. Die zelfontbrander blijkt er ook na 500.000 km nog niet klaar mee te zijn, of komt het einde nu toch in zicht?

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.