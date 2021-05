Dit lees je in AutoWeek 19

AutoWeek 19 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

De Hyundai Ioniq 5 lijkt nu al een grote kanshebber voor de titel ‘de interessantste nieuwkomer van 2021’. Als jij tot de enorme groep geïnteresseerden behoort is de laatste editie van AutoWeek de jouwe, want we mochten voor het eerst op pad met de even eigenwijze als veelbelovende EV. Maakt die auto de hoge verwachtingen waar?

Hoewel niemand er eerlijk voor uit lijkt te willen komen, is een betaalbare coupé-SUV wellicht ook een auto waar de wereld op wacht. Renault denkt kennelijk van wel, want het merk komt met de hippe Arkana op de proppen. Nog voordat die auto officieel in Nederland arriveert, mag Roy Kleijwegt er al een blokje mee om.

Er gaat bijna geen week voorbij zonder een dubbeltest met plug-in hybrides. Deze keer zoeken we het wat hogerop, want Peugeot heeft met de 508 PSE een echte krachtpatser op dit gebied in huis. Of de 508 in deze vorm ineens is opgewassen tegen een alleskunner als de BMW 330e, is de grote vraag.

Wat plug-in hybrides vaak nog moeten bewijzen, is of ze in staat zijn vele honderdduizenden kilometers af te leggen. In het geval van de Volkswagen Passat CC van Arend-Jan Diephuis is dat bewijs al geleverd, want zijn fraaie vierdeurs heeft inmiddels bijna 650.000 km op de klok. Dat schreeuwt natuurlijk om een Klokje Rond-keuring. Daarnaast hijsen we een Kia Picanto op het podium, of eigenlijk op de rollenbank. Voorzien van de 1.0 T-GDi is dit exemplaar op papier een stuk krachtiger dan een reguliere Picanto, maar dat zien we natuurlijk graag even bevestigd.

Ook een occasion-dubbeltest is deze week present. We zetten twee auto’s tegenover elkaar die een uitstekend alternatief zijn voor een nieuwe auto uit de absolute onderklasse: een Seat Ibiza uit 2015 en een Mazda 2 van een jaartje later. Rijden deze hatchbacks voor zo’n 11 mille nog net zo fris als ze ogen?

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.