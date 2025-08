Een gezinsauto voor € 5.000. Wat kun je dan kopen?

Geijkte hatchbacks zoals de Volkswagen Golf en de Toyota Auris/Corolla zijn respectievelijk geliefd en betrouwbaar, dus gebruikt zijn ze aan de prijzige kant, tenzij je qua bouwjaar, kilometerstand motortype en/of uitrusting concessies wilt doen. Wil je dat niet, dan moet je het soms een beetje buiten de gebaande paden zoeken.

Citroën C4 1.6 16V Image - 2008 - 117.922 kilometer - €4.995

Omdat er in 2008 een facelift voor de Citroën C4 zat aan te komen, was het uitloopmodel Image rijk aangekleed. En als klap op de voorpijl kreeg het faceliftmodel gloednieuwe VTI- en THP-motoren (waarvan we de reputatie inmiddels kennen …), daar waar de uitgaande C4 nog de robuuste TU-machines onder de kap had. We zien deze Citroën C4 die nog geen 120.000 km heeft afgelegd, van de eerste eigenaar afkomstig is, bij de merkdealer staat, daar altijd is onderhouden en (daarom) rijklaar weggaat inclusief Bovag-garantie. Het kan haast niet anders dan dat de volgende bezitter nog lang en veel plezier aan de 30-ZR-ZJ zal beleven. Tja, het is nu eenmaal geen Golf of Corolla, waardoor zo’n licht excentrieke Fransman veel minder op de radar van de consument ligt. Toch heeft hij veel te bieden: goed zitcomfort (wel zal het onderstel voor veel Citrofielen te stevig zijn, want geen hydropneumatiek), goede ruimte voor en achter (de aflopende daklijn noopt echter tot het behoedzaam instappen om hoofdpijn te voorkomen), een veilig en voorspelbaar weggedrag en - als Image - prettige zaken zoals cruise- en climatecontrol, parkeersensoren achter, audio met stuurwielbediening, regen- en lichtsensoren en elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. Deze occasion heeft daarnaast een trekhaak (geremd trekvermogen ruim 1.500 kilo). Je zult wel moeten leren leven met het afwijkende dashboard dat hier en daar gevat is in weinig hoogwaardige kunststof. En de motor is van het atmosferische type, dus is het bij inhaalacties terugschakelen om de vaart erin te houden. Wie daar niet om maalt, heeft voor minder dan vijf mille een prima gezinsvervoerder voor de deur.

Signalement

Merk Citroën

Type C4 1.6 16V Image

Bouwjaar mei 2008

Kilometerstand 117.922

Vraagprijs €4.995

Waar te koop? Citroën-dealer Bertens Oisterwijk B.V., Oisterwijk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.587 cc

Max. vermogen 80 kW/110 pk bij 5.800 tpm

Max. koppel 147 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.175 kilo

Bagageruimte 350 l/1.023 l

Max. aanhanger geremd 1.511 kilo

Gem. verbruik 1 op 14,1 (NEDC)

0-100 km/h 11,9 s

Topsnelheid 194 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Nissan Almera 1.5 Comfort - 2001 - 84.484 kilometer - €4.130

Is bovenstaande C4 te buitenissig, mag het daarnaast goedkoper én qua kilometerstand maagdelijker, en hecht je bovendien meer waarde aan Japanse techniek dan aan uitstraling, uitrusting, prestaties en leeftijd, dan zou deze Nissan Almera een optie kunnen zijn. Afkomstig van de tweede eigenaar, heeft de 67-GT-JB in 24 jaar nog geen 85.000 kilometer afgelegd. De ogenschijnlijk smetteloze staat van deze driedeurs(!) hatchback zorgt eveneens voor de gedachte dat de eerste eigenaar iemand op leeftijd moet zijn geweest die de lichtgroenmetallic auto enkel voor korte mooi-weer-ritjes uit z’n stalletje haalde. Over afleveringskosten wordt niet gesproken, over garantie een beetje: ‘aanvullende garantie in overleg mogelijk’ staat te lezen in de achterhaalde informatietekst. Als merk heeft Nissan altijd een beetje in de schaduw van Toyota gestaan (zoals Citroën bij Peugeot en Opel bij Volkswagen), en na de introductie van opvolger Qashqai stond de inspiratieloze Almera vrij snel in de vergeethoek. Wij halen ‘m vandaag daaruit. Om te beginnen is de bouwkwaliteit in orde en kent het interieur geen fratsen. Wel is deze voor achterpassagiers wat krap bemeten. En met enkel een handbediende airco, vier airbags, een alleen in hoogte verstelbaar stuur en nog wat andere zaken is de uitrusting dat ook. Dan het rijden: het onderstel is comfortabel, goedmoedig en berekend op krachtiger motoren dan het aanwezige 90 pk-exemplaar. Voor een vierwieler die maar vijf kilo minder weegt dan de gestroomlijnde en sterkere C4 (want 110 pk) is de 1.5 maar net aan. Heb je geen haast, dan is dat prima. Heb je dat wel, dan moet-ie er flink aan trekken, wat (extra) brandstof kost. Kortom: deze vierwieler zal je niet snel laten staan, maar zorgt evenmin voor enthousiasme. Wie voor vijf mille een volwaardige gezinsauto zoekt die nog vele kilometers z’n diensten kan bewijzen, heeft er echter een aardige kompaan aan.

Signalement

Merk Nissan

Type Almera 1.5 Comfort

Bouwjaar maart 2001

Kilometerstand 84.484

Vraagprijs €4.130

Waar te koop? Autobedrijf De Toekomst, Vlijmen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.498 cc

Max. vermogen 66 kW/90 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 128 Nm bij 2.800 tpm

Leeggewicht 1.170 kilo

Bagageruimte 355 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 15,2 (NEDC)

0-100 km/h 13,8 s

Topsnelheid 173 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Opel Astra 1.4 Temptation - 2009 - 95.275 kilometer - €4.499

We hadden niet meteen verwacht ook een Opel Astra aan te treffen die aan onze wensen zou voldoen. Immers, van oudsher was de Astra (en daarvoor de Kadett) de automobiele hoeksteen van de Nederlandse samenleving, onder meer vanwege z’n gunstige inruilwaarde. Het gevolg daarvan was dat occasionprijzen eveneens stevig bleven. Maar die tijden zijn (blijkbaar) voorbij, want wij duikelden deze Opel Astra op. Temptation is het Engelse woord voor verleiding, eens kijken of de 32-HNG-9 dat waarmaakt. De droge getallen zijn in ieder geval niet verkeerd: het is de jongste van dit trio, terwijl kilometerstand en prijs het midden houden. Verder valt nog te vertellen dat deze occasion twee ex-eigenaren kent. Helaas wordt over garantie niet gerept.

Motorisch komt de ongeblazen 1.4 overeen met de Almera. Dat houdt in dat je geen haast moet hebben om het relatief mooie verbruikscijfer te kunnen halen. Dan de uitrusting: de Temptation behoort tot de minder bedeelde uitvoeringen (voor wie meer wenst, is er bijvoorbeeld de Cosmo), maar z’n recentere bouwjaar manifesteert met name in een uitgebreider veiligheidsuitrusting ten opzichte van de Japanner. Op comfortgebied biedt de C4 duidelijk het meest. Binnenin gaat het er nuchter en overzichtelijk aan toe, wel zitten de knoppen van de - handbediende - airco vrij laag in de middenconsole. Achterin is de hoofdruimte redelijk. De beenruimte valt niet tegen, zolang de voorstoelen niet helemaal naar achteren staan. De achterbank zelf is royaal, met diepe zittingen en 'n hoge rugleuning.

Stabiliteit is troef in het Astra-onderstel. Dat merk je niet alleen wanneer het rechtuit gaat, maar ook in bochten. Er is een prima compromis bereikt tussen comfort en dynamiek. Plotselinge stuurbewegingen brengen de Astra niet snel uit balans, de grens waar controle overgaat in onbeheerst glijden ligt ver weg. Net als bij de Almera geldt dat het onderstel meer aankan dan de aanwezige 90 paardjes.

Signalement

Merk Opel

Type Astra 1.4 Temptation

Bouwjaar januari 2009

Kilometerstand 95.275

Vraagprijs €4.499

Waar te koop? Trust Auto’s, Zoetermeer

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.364 cc

Max. vermogen 66 kW/90 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 125 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.130 kilo

Bagageruimte 380 l/1.300 l

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 16,4 (NEDC)

0-100 km/h 13,7 s

Topsnelheid 178 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie budgetvriendelijke gezinsauto’s die nog een lang leven voor zich hebben, maar welke?

Met een beetje zoeken lukt het wel om voor minder dan 5 mille een gezinswagen te vinden die qua kilometerstand nog lang niet aan het eind van z’n Latijn is. De goedkoopste en qua kilometerstand minst ervaren van deze drie is de Nissan Almera die echter merkbaar de oudste is (denk aan de summiere veiligheidsvoorzieningen). De weinig duurdere en dito ervarene Opel Astra zet daar een veel jonger bouwjaar en wat meer goodies tegenover. Nog iets duurder is de Citroën C4 die bovendien de hoogste kilometerstand heeft. Daarvoor krijg je in ruil de meeste uitrusting, garantie en bijvoorbeeld trekvermogen. Welke moet het worden?