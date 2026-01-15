Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Vernieuwde Opel Astra is flink goedkoper dan versie van voor de facelift

Vooral meer voor minder

21
Opel Astra
Opel AstraOpel AstraOpel AstraOpel AstraOpel Astra
Lars Krijgsman

De Opel Astra werd onlangs subtiel vernieuwd. De vernieuwde Opel Astra wordt niet duurder, maar juist goedkoper dan de versie dan hij vervangt. AutoWeek heeft de prijzen.

Eerder konden we je al minutieus vertellen op welke punten de vernieuwde Opel Astra zich onderscheidt van het in 2021 gepresenteerde origineel. In een notendop: de Astra heeft een vernieuwd front, minder chroom, meer led en de elektrische Astra Electric heeft een nieuwe accu én V2L-functionaliteiten. Technisch nieuws voor de plug-in hybride Opel Astra is er ook. Die heeft een groter elektrisch bereik én een hoger systeemvermogen van 196 pk. Wat dat allemaal kost? Minder dan voorheen.

Afhankelijk van de gekozen motorversie en uitvoering is de vernieuwde Opel Astra zo'n €1.500 tot wel €4.000 goedkoper dan voorheen. Met name de Edition- en GS-uitvoeringen profiteren van de prijsverlagingen. Een Opel Astra met 145 pk sterke mild-hybride benzinemotor is er vanaf nu vanaf €35.999. Voor de plug-in hybride tik je minimaal €37.499 af, terwijl de elektrische Astra met zijn vanafprijs van €36.699 daar precies tussen zit. De meerprijs voor stationwagon Astra Sports Tourer bedraagt €1.000.

Prijzen Opel Astra en Astra Sports Tourer - januari 2026

MotorVermogenUitvoeringVanafprijs
Opel Astra Hatchback
1.2 Turbo Hybrid145 pkEdition€35.499
1.2 Turbo Hybrid145 pkBusiness Edition€35.499
1.2 Turbo Hybrid145 pkGS€37.749
1.2 Turbo Hybrid145 pkUltimate€40.999
1.6 Turbo Plug-in Hybrid196 pkEdition€37.499
1.6 Turbo Plug-in Hybrid196 pkBusiness Edition€37.499
1.6 Turbo Plug-in Hybrid196 pkGS€39.749
1.6 Turbo Plug-in Hybrid196 pkUltimate€42.999
Electric156 pkElectric Edition€36.499
Electric156 pkElectric Business Edition€36.499
Electric156 pkElectric GS€38.749
Electric156 pkElectric Ultimate€42.999
Opel Astra Sports Tourer
1.2 Turbo Hybrid145 pkEdition€36.499
1.2 Turbo Hybrid145 pkBusiness Edition€36.499
1.2 Turbo Hybrid145 pkGS€38.749
1.2 Turbo Hybrid145 pkUltimate€41.999
1.6 Turbo Plug-in Hybrid196 pkEdition€38.499
1.6 Turbo Plug-in Hybrid196 pkBusiness Edition€38.499
1.6 Turbo Plug-in Hybrid196 pkGS€40.749
1.6 Turbo Plug-in Hybrid196 pkUltimate€43.999
Electric156 pkElectric Edition€37.499
Electric156 pkElectric Business Edition€37.499
Electric156 pkElectric GS€39.749
Electric156 pkElectric Ultimate€42.999
21 Bekijk reacties
Opel Opel Astra

PRIVATE LEASE Opel Astra

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Opel Astra 1.4 Turbo 140 Pk Cosmo | Trekhaak afnb. | Bluetooth | Prijs Rijklaar!!

Opel Astra 1.4 Turbo 140 Pk Cosmo | Trekhaak afnb. | Bluetooth | Prijs Rijklaar!!

  • 2014
  • 70.804 km
€ 9.945
Opel Astra GTC 1.8 140Pk Edition | Panoramische voorruit | Trekhaak | Cruise control | Parkeersensoren | Prijs Rijklaar!!

Opel Astra GTC 1.8 140Pk Edition | Panoramische voorruit | Trekhaak | Cruise control | Parkeersensoren | Prijs Rijklaar!!

  • 2009
  • 69.789 km
€ 6.445
Opel Astra 1.4 Innovation | Trekhaak Afneembaar | Stoelventilatie | AGR | Camera | Dode Hoek Detectie| Geheugen Stoel |

Opel Astra 1.4 Innovation | Trekhaak Afneembaar | Stoelventilatie | AGR | Camera | Dode Hoek Detectie| Geheugen Stoel |

  • 2015
  • 100.398 km
€ 10.400

Lees ook

Opel Astra

Meer led, minder chroom voor vernieuwde Opel Astra

Nieuws
Opel Astra teasers

Opel Astra krijgt behoorlijk andere neus

Autotest
Opel Astra Sports Tourer

Praktijkervaring Opel Astra: wordt de traditionele middenklasser door eigenaren gekoesterd?

Occasiontest
stationwagons c-segment occasions

Lekker praktisch, niet te groot, maximaal 20K: welke gebruikte stationwagon wordt 't?

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (21)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.