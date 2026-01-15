Eerder konden we je al minutieus vertellen op welke punten de vernieuwde Opel Astra zich onderscheidt van het in 2021 gepresenteerde origineel. In een notendop: de Astra heeft een vernieuwd front, minder chroom, meer led en de elektrische Astra Electric heeft een nieuwe accu én V2L-functionaliteiten. Technisch nieuws voor de plug-in hybride Opel Astra is er ook. Die heeft een groter elektrisch bereik én een hoger systeemvermogen van 196 pk. Wat dat allemaal kost? Minder dan voorheen.

Afhankelijk van de gekozen motorversie en uitvoering is de vernieuwde Opel Astra zo'n €1.500 tot wel €4.000 goedkoper dan voorheen. Met name de Edition- en GS-uitvoeringen profiteren van de prijsverlagingen. Een Opel Astra met 145 pk sterke mild-hybride benzinemotor is er vanaf nu vanaf €35.999. Voor de plug-in hybride tik je minimaal €37.499 af, terwijl de elektrische Astra met zijn vanafprijs van €36.699 daar precies tussen zit. De meerprijs voor stationwagon Astra Sports Tourer bedraagt €1.000.

Prijzen Opel Astra en Astra Sports Tourer - januari 2026