Meer led, minder chroom voor vernieuwde Opel Astra

‘Licht is het nieuwe chroom’. We hebben het al vaak gehoord in allerlei persconferenties van automerken, maar nu voegt ook Opel de daad bij dat woord. De in 2021 gelanceerde Astra L – de zesde generatie van de Astra en de eerste onder PSA/Stellantis – was tot op heden nog verkrijgbaar met chroom rond de zijruiten en op de neus, maar neemt nu definitief afscheid daarvan. De lijsten en accenten zijn nu standaard zwart en dat geldt ook voor het logo achterop, dat met de facelift ook een nieuwe vorm aanneemt. De bekende combinatie van grille en koplampen die Opel ‘Vizor’ noemt, mag uiteraard blijven. Wel krijgt hij een nieuwe indeling, waarbij een horizontale ledstrip en een verlicht logo een letterlijk centrale plek krijgen. Het verlichte ornament werkt samen met twee verticale ledstripjes rondom het logo. Voor de koplampen zelf zijn er als vanouds twee versies leverbaar, die allebei flink meer licht uitstralen dan voorheen. Het 'tussenstuk' met de ledstrip en het logo is zowaar standaard op alle uitvoeringen. Nog unieker is dat het centrale deel van de feestverlichting ook overdag brandt. Bij soortgelijke ledstrips zien we doorgaans dat het centrale deel pas oplicht als je de dimplichten inschakelt. Bij dagrijlicht blijft de ‘strip’ dan donker, maar niet bij de Astra.

Altijd dezelfde voorbumper

De voorbumper is eveneens nieuw, en kan vanaf nu in enkelvoud worden geschreven. Tot op heden zijn er twee verschillende voorbumpers verkrijgbaar voor de Astra, waarbij de GS zich onderscheidt met grotere ‘luchtinlaten’. Vanaf de facelift heeft de Astra altijd dezelfde voorbumper, al zijn de panelen direct onder de koplampen bij de GS zwart en anders niet. Het visuele feestje wordt afgemaakt met nieuwe kleuren en wielen, want aan zij- en achterkant veranderde er verder niets. Naar goed Stellantis-gebruik krijgt iedere carrosserievariant van de Astra een eigen, unieke basiskleur. Bij de Sports Tourer is dat ‘Klover Green’, bij de hatchback ‘Kontur White’. Het typische 'Kult Yellow' blijft voorbehouden aan de hatchback.

In het interieur wist Opel zijn ontwerpers ook goed in toom te houden, al zien we hier bij nadere bestudering toch wel wat verschillen. Zo zijn er nieuwe ‘Intelliseat’-voorstoelen (standaard, AGR optioneel) en andere bekledingsstoffen. Het infotainmentsysteem kreeg een kleine make-over en de middenconsole werd tot ontdaan van zijn pianolak, zodat stof en vingerafdrukken hier nu grotendeels onopgemerkt door het leven kunnen gaan. Ook hier is er nieuws op verlichtingsgebied, zij het erg klein: de ledstripjes in de deurpanelen zijn net wat feller dan voorheen. Echt waar!

Alleen maar klein nieuws dus bij die Astra? Toch niet, want de elektrische versie van Opels compacte middenklasser wordt technisch vrij ingrijpend aangepakt. In navolging van platformgenoot Peugeot 308 krijgt de auto een grotere 58-kWh accu. Die tilt het rijbereik van 418 naar 454 theoretische kilometers. Wel betreft het nog altijd een NMC-accu, waar vergelijkbare EV’s steeds vaker een LFP-batterij hebben. Dagelijks volladen tot 100 procent is bij de Astra dan ook niet aan te raden. Ook nieuw voor de elektrische Astra: de auto heeft nu V2L-functionaliteit voor het opladen van externe apparaten en de mate van recuperatie kan tijdens het rijden met ‘schakelflippers’ achter het stuur worden afgesteld.

Wie een echt zeldzame Opel Astra wenst, moet even op zoek naar een exemplaar van voor de facelift maar met de nieuwe PHEV-aandrijving. Die combinatie schijnt te bestaan, maar werd vlak voor de facelift gepresenteerd. De PHEV heeft sindsdien een andere benzinemotor, een sterkere elektromotor en een grotere accu, en ging er daarmee in ieder opzicht op vooruit. De elektrische actieradius bedraagt nu maximaal 83 in plaats van 67 kilometer en het systeemvermogen komt op 197 in plaats van 180 pk. Eén nadeel: de PHEV-accu dwingt de vloer van het laadruim zo’n 5 centimeter omhoog, zodat er boven die vloer minder ruimte overblijft. Bij de EV ligt de vloer gewoon op de normale hoogte, maar mis je de ruimte onder de vloer die de mild-hybride wel heeft. Die overbekende Hybrid-combinatie met 145 pk mag dus blijven, maar pure benzine-Astra’s met handgeschakelde versnellingsbakken zijn er niet meer.

Wie de nieuwe ledstripjes van de Opel Astra graag in het echt wil aanschouwen, hoeft alleen maar tussen 9 en 18 januari af te reizen naar Brussel voor Autosalon 2026. Rond die tijd verwachten we ook de Nederlandse prijzen en dat is best iets om naar uit te kijken, want de technisch identieke Peugeot 308 werd bij zijn recente facelift net wat goedkoper. Ook ontstond er daar een andere verhouding tussen de Hybrid, de Plug-in Hybrid en de EV, dus we zijn benieuwd hoe die drie zich bij de Astra tot elkaar – en tot de 308 – verhouden.