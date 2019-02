Dít kost de BMW X2 M35i

De sportiefste smaak waarin BMW de X2 aan het publiek heeft getoond, is de M35i. Die M Performance-versie heeft een 306 pk en 450 Nm sterke 2.0 viercilinder in de neus, een machine die in alle gevallen is gekopeld aan een achttraps Steptronic-automaat. BMW wil er minimaal € 73.995 voor ontvangen.

Voor dat bedrag krijg je een auto die een flinke stap boven de daarna krachtigste X2 staat: de 192 pk sterke xDrive20i. De X2 M35i is in staat om in 4,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Het gemiddelde verbruik moet, afhankelijk van de uitvoering, op 8,1-8,4 l/100 km liggen.

Natuurlijks is zijn krachtcentrale niet het enige verschil met zijn mindere broeders. Zowel vering als demping zijn stugger dan voorheen en optioneel levert BMW adaptieve vering. Opvallende primeur op de X2 M35i: het is de eerste M Performance-BMW met een M Sport-differentieel op de vooras. BMW levert tevens standaard een M Sport-remsysteem. Zaken als stuurinrichting en gasrespons zijn aangepast en ook de achterophanging is onder handen genomen. Ledkoplampen zijn standaard, hetzelfde geldt voor ledmistlampen.