'Dit jaar 20 procent meer nieuwe auto's in Nederland'

De laatste jaren is de internationale automarkt behoorlijk ingezakt, onder meer als gevolg van de coronapandemie en de daardoor ontstane vertragingen en andere obstakels in de toeleveringsketen. In 2022 zijn in Nederland 312.129 nieuwe auto's geregistreerd. Dat klinkt als een enorm aantal auto's, maar in het grote plaatje waren het er juist bijzonder weinig. Sterker nog, de Nederlandse automarkt bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. 2022 was het jaar met het kleinste aantal nieuwe registraties in 55 jaar. Inmiddels zijn autofabrikanten en -importeurs al even bezig met een flinke inhaalslag. Bovag en RAI Vereniging spraken eerder dit jaar de verwachting uit dat er in 2023 zo'n 340.000 nieuwe personenauto's gekentekend worden. ING lijkt de Nederlandse automarkt rooskleuriger in te zien.

ING Research verwacht namelijk dat het aantal in 2023 geregistreerde nieuwe personenauto's uit zal komen op 375.000 stuks. Ook ING Research zegt dat de toelevering van onder meer chips en andere onderdelen - denk aan kabelbomen - inmiddels is verbeterd. Wel stelt ING dat elektrische auto's door de afbouw van subsidies en 'fiscale onzekerheden' - denk aan het verdwijnen van de vrijstelling van mrb voor EV's per 2025 - minder in trek zijn doordat particulieren aankopen voor zich uit schuiven.

Uit analyse van het Nederlandse wagenpark concludeert ook ING Research dat de Nederlandse autovloot veroudert. Het aandeel auto's dat ouder dan vijftien jaar oud is zou opgelopen zijn tot 26 procent. Zelfs 30 procent van de benzineauto's zou vijftien jaar of ouder zijn. Begin dit jaar concludeerde de Europese brancheorganisatie European Automobile Manufacturers Association (ACEA) al dat de gemiddelde Nederlandse personenauto in 2021 een leeftijd had van 11,4 jaar. Daarmee zouden personenauto's in Nederland gemiddeld ouder zijn dan in andere West-Europese landen. In 2019 was een gemiddelde personenauto in Nederland nog 11 jaar oud. Hoewel het aantal benzineauto's in Nederland is gedaald tot minder dan 7 miljoen stuks, zijn auto's met een benzinemotor volgens ING Research nog altijd goed voor 78,5 procent van het Nederlandse wagenpark.