Autoverkopen januari: Volkswagen dubbele winnaar

Er zijn in januari meer personenauto's verkocht dan in diezelfde maand in 2022. Het gaat om een groei van een kleine 7 procent. Bepaald geen verkeerd resultaat, de autobranche ondervindt immers nog altijd de gevolgen van tekorten aan microchips en kabelbomen.

In januari zijn er in Nederland 32.845 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC. Dat waren er 6,5 procent meer dan in januari 2022. Toen bleef de Nederlandse verkoopteller op 30.848 stuks steken. Wel blijven we nog stevig achter bij de laatste januarimaanden van 2019 en 2020. In januari 2019 werden namelijk nog 44.303 nieuwe personenauto's geregistreerd en in januari 2021 zo'n 41.000. Bovag, RAI Vereniging en RDC mikken erop dat er in 2023 in totaal 340.000 nieuwe personenauto's op kenteken komen. Vorig jaar waren dat er nog 312.129. De resultaten van januari liggen in lijn met die verwachting.

Populairste automerken in Nederland, januari 2023

Volkswagen heeft twee redenen om een feestje te vieren. Het was in januari het merk dat de meeste auto's in Nederland registreerde én het had het model in handen waarvan de meeste exemplaren op kenteken kwamen. In januari zijn er 4.086 nieuwe Volkswagens geregistreerd en daarmee was het merk goed voor een marktaandeel van maar liefst 12,4 procent. Toyota volgt met enige afstand op plek twee (2.369 auto's, marktaandeel 7,2 procent). Plekken drie tot en met vijf zijn voor Skoda, Kia en Peugeot.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Volkswagen 4.086 12,4 procent 2 Toyota 2.369 7,2 procent 3 Skoda 2.196 6,7 procent 4 Kia 2.124 6,5 procent 5 Peugeot 1.827 5,6 procent

Populairste auto in Nederland, januari 2023

De Volkswagen T-Roc was met 870 registraties in januari het populairste model, al zitten alle auto's in de Top 5 behoorlijk dicht op elkaar. Op de tweede plaats staat de immer populaire Peugeot 208 (848 stuks), op de voet gevolgd door de Volkswagen Polo, Lynk & Co 01 en Seat Ibiza.