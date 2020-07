Opel Mokka introduceert nieuw logo

De nieuwe Opel Mokka blijkt nog meer primeurs te herbergen dan gedacht. Niet alleen is het de eerste Opel met het nieuwe familiegezicht en de eerste Opel met de nieuwe model-aanduiding, het is ook de eerste Opel met het nieuwe logo!

Dat Opel een vernieuwd logo zou krijgen, is op zichzelf geen nieuws. Kort na de overname door PSA werd al duidelijk dat het beeldmerk zou worden aangescherpt, maar tot op heden is daar op de auto’s nog niets van te zien. Met de Mokka verandert dat.

De basisvorm van het Opel-beeldmerk blijft behouden, alleen de invulling is anders. Net als bij Volkswagen en BMW wordt het logo wat ‘platter’, meer tweedimensionaal. Zo hoeft een op papier afgedrukt exemplaar niet langer over te komen als een foto van een verchroomd, fysiek beeldmerk, maar kan het een compleet logo op zich zijn.

Op de auto betekent dat dat het beeldmerk daadwerkelijk wat platter wordt dan voorheen. De bekende ring is smaller, terwijl de bliksemschicht in het midden z’n breedte wel behoudt. Ook opvallend: het woord ‘Opel’ verhuist van boven naar beneden. De merknaam staat sinds 2009, de laatste vernieuwingsronde van Opels beeldmerk, in de ring gegraveerd.

Vanaf heden krijgen alle nieuwe of vernieuwde Opel-modellen het nieuwe logo. Opel is zo vriendelijk om zelf vast even de evolutie van z’n beeldmerk in beeld te brengen. De oude logo’s zijn bij dit artikel in de fotogalerij toegevoegd, voor een aangename ‘trip down memory lane’.