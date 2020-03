Nieuw BMW-logo voorlopig niet op auto’s

Het strakgetrokken logo is nu ook officieel aangekondigd op de mediasite van BMW. Daar blijkt dat het nieuwe beeldmerk per direct wordt toegepast, maar niet op auto’s of motoren. Ook op de zuilen bij dealers zal tot nader order gewoon de al twintig jaar bekende versie van het BMW-logo schitteren. De transitie van oud naar nieuw op communicatiemiddelen moet evengoed tot eind mei 2021 in beslag nemen.

De grootste verandering in het BMW-logo is dat de zwarte rand plaatsmaakt voor een transparant vlak. De blauw-witte ‘propellor’ wordt dus nu omrand door een losse ring, waarbinnen de letters ‘BMW’ nog altijd bovenin een plekje krijgen. Het resultaat is volgens BMW meer ‘tweedimensionaal’ dan het oude logo, en dat is een ware trend. Niet alleen BMW’s eigen Mini, maar ook Volkswagen is inmiddels overgestapt op een logo dat niet langer ontkend dat het zich doorgaans op een plat vlak bevindt. Eerdere versies van de logo’s van deze merken zagen er op papier uit als een foto van een verchroomd 3D-logo, de nieuwe versie onthoudt zich van dat soort pretenties.