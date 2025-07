Dit is één van de oudste Lada's in ons land - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De alleroudste Lada in Nederland is dit zeker niet, maar volgens onze gegevens zijn er hier maar 26 exemplaren over die ouder zijn. Deze groene komt uit 1977 en werd dus slechts drie jaar na het verdwijnen van het grote Fiat-voorbeeld (de 124) gebouwd. Dat de Lada 1200 een gerebadgede Fiat 124 was, was hier nog goed te zien. Doorontwikkelingen van Lada op deze basis kregen wat modernere trekjes met meer vierkante verlichting, met de onder verschillende namen verkochte Lada Riva als bekendste voorbeeld.

Het is overigens maar de vraag of dit exemplaar van meet af aan al Lada 1200 heette. Dat was de naam die voor diverse exportmarkten, waaronder Nederland, op de Lada 2101 werd gedrukt. Dit exemplaar is niet nieuw geleverd in Nederland. In 2008 pas op Nederlands kenteken gekomen. Hij is sinds september 2023 bij zijn huidige en alweer derde Nederlandse baasje.

We vragen ons af hoeveel er nog origineel is aan deze door AutoWeek-forumlid Klassiekerrijder gespotte Rus. De lakkleur past in elk geval goed bij die periode, maar we vragen ons af of deze laklaag de originele is. Hier en daar zien we in elk geval wel wat randjes die suggereren dat het eventuele overspuiten niet heel recent gebeurd zal zijn. Toch staat de auto er ook zeker niet slecht bij. De verchroomde bumpers lijken nog redelijk te glimmen en het plaatwerk lijkt aardig verstoken van deuken en butsen. Zo'n 'vroege' Lada is het koesteren waard, in deze staat zeker.