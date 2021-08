Lada 2105 (1992) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Hij is niet mooi en ook niet netjes, maar toch is hij hartstikke leuk en iconisch, deze Lada 2105. Vandaar dat-ie - voor het eerst overigens - een plekje bemachtigt in deze rubriek.

Hoewel de Lada 2105 in thuisland Rusland in zulke grote aantallen rondreed (en nog rijdt) dat het haast lijkt alsof je er ze gratis krijgt bij het halen van je rijbewijs, is het hier in Nederland altijd een opmerkelijke verschijning geweest. Echt zeldzaam zijn ze hier trouwens pas op latere leeftijd geworden, want stiekem zijn er best veel Lada's uit de 2100-serie verkocht. Althans, meer dan je misschien denkt. Dik 38.000 stuks maar liefst. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat er daar niet veel meer van overgebleven zijn. Hoewel het een eenvoudige auto was, was het niet het toppunt van onverwoestbaarheid en werden ze vanwege de hogere standaarden die we hier aan auto's stellen relatief snel afgedankt. Des te leuk dus dat deze er nog wel is.

'Hij is er nog', daar is tegelijkertijd ook bijna alles wel mee gezegd. Misschien dat schijn bedriegt, maar ook al is de 2105 ongetwijfeld van een liefhebber, hij staat er niet per se bij om door een ringetje te halen. Ergens past dat 'm juist ook wel weer. Er zijn vast mensen die er anders over denken, maar een 2105 hoort eigenlijk zichtbaar wat leven gehad te hebben. Het is immers bovenal bedoeld als een gebruiksvoorwerp en nooit als pronkstuk. Wat ons deugd doet, is dat de auto gewoon nog gekeurd is én al 13 jaar bij zijn huidige eigenaar bivakkeert. Een trouw baasje dus, dat er ongetwijfeld echt wel de nodige aandacht aan besteedt.

We danken AutoWeek-forummer 'BMW auto' overigens voor deze foto's, die hij deelde in het 'wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek-forum. Dat topic is zeker eens een bezoekje waard als je benieuwd bent wat er nog zoal aan interessante auto's gespot wordt op 's lands wegen. Spot je zelf iets moois en plaats je het, wellicht kom je je foto's dan ook eens tegen in deze rubriek!