Dít is de Porsche Cayenne GTS!

De GTS is van nature de versie die het midden opzoekt tussen de S- en de Turbo-uitvoeringen. Het is dan ook geen verrassing dat de splinternieuwe GTS-variant die Porsche nu van de Cayenne en de Cayenne Coupé heeft gepresenteerd zich ook weer tussen die twee uitvoeringen nestelt.

Daar is echter iets opvallends bij aan de hand. Tussen de 440 pk sterke S-versie en de 550 pk sterke Turbo-versie van de Cayenne en Cayenne Coupé vinden we de 462 pk sterke Cayenne E-Hybrid. Die meer op efficiëntie gerichte hybride Cayennes krijgen nu gezelschap van de splinternieuwe GTS, een versie die met zijn 460 pk nagenoeg even krachtig is, maar veel meer op sportiviteit is gericht. De 460 pk en 620 Nm die de Cayennes GTS ophoesten zijn afkomstig uit een 4,0-liter V8 met twee turbo's. Een V8? Jazeker, en dat is opvallend. De vorige Cayenne GTS moest het namelijk met een 3,6-liter V6 doen.

Verschil moet er zijn

Zowel de Cayenne als de Cayenne Coupé sprint als GTS, met het optionele Sport Chrono Package, in 4,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt in deze configuratie bij beide auto's op 270 km/h. Schakelen gaat met een Tiptronic S-automaat met acht versnellingen. Vanbuiten zijn de nieuwe Cayenne-versies onder meer te herkennen aan hun donker getinte lichtunits aan de voor- en achterzijde. Ook zijn zaken als de logo's en de raamlijsten in het zwart uitgevoerd. De GTS-versies hebben onder meer een uitlaatsysteem dat aan weerszijden van de achterbumper uitmondt in twee stortkokers. Wie voor het optionele sportuitlaatsysteem gaat, krijgt een Cayenne waarbij de uitlaten meer centraal in de bumper eindigen in twee ovale uitlaateindstukken. Let wel, dit systeem is alleen beschikbaar voor de Cayenne Coupé en komt later ook naar de Cayenne Turbo Coupé.

De Cayennes GTS beschikken standaard over Porsche Active Suspension Management en liggen twee centimeter dichter tegen de grond dan de basisversies. Porsche Torque Vectoring Plus is tevens standaard van de partij. Het tweetal staat op 21-inch lichtmetaal waar zich niet alleen enorme remschijven (390 x 38 mm voor en 358 x 28 mm achter), maar ook rode remklauwen achter verschuilen. Koolstofkeramische schijven staan op de optielijst, net als zaken als achterwielsturing en actieve rolstabilisatie.

Beschikbaarheid

Naar verwachting staan de nieuwe Cayenne GTS en Cayenne GTS Coupé begin juli in de Nederlandse showrooms. De Cayenne GTS wisselt vanaf €178.900 van eigenaar. De Cayenne GTS Coupé is met een vanafprijs van €183.800 nog iets prijziger.