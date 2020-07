Nieuwe Volkswagen Golf R vanuit alle hoeken

Aan de vooravond van wat de autosalon van Genève dit jaar had moeten zijn, presenteerde Volkswagen drie enigszins sportieve versies van de kakelverse achtste generatie van de Golf. Naast de GTD en GTE stelde Volkswagen de 245 pk sterke Golf GTI aan de wereld voor. Die variant moet straks zijn meerdere erkennen in de nieuwe Golf R, een versie die nu op een paar minimale plakkers na geheel open en bloot in het openbaar is verschenen.

Kort geleden presenteerde Volkswagen de R-versie van de vernieuwde Arteon en vanmorgen toverde het merk de R-versie van de gefacelifte Tiguan uit de hoge hoed. De machine die in dat tweetal dienst doet, komt zeer waarschijnlijk ook in de nieuwe Golf R te liggen. Dat betekent dat ook de nieuwe topversie van de Golf een 320 pk en 420 Nm sterke 2.0 TSI als krachtcentrale krijgt, een doorontwikkeling van de 310 pk en 380 Nm sterke 2.0 TSI die in de neus van de vorige Golf R lag. De nieuwe Golf R zal als vanouds weer over 4Motion-aandrijving beschikken. Als de Arteon R en Tiguan R ook op dit vlak indicatief zijn voor wat we van de nieuwe Golf R kunnen verwachten, dan betekent dat dat ook de doorgesnoven Golf mogelijk met R-Performance Torque Vectoring wordt uitgerust. Daarbij wordt het vermogen niet alleen over de voor- en achteras, maar ook tussen de achterwielen onderling verdeeld. Schakelen gaat naar verwachting met een DSG-automaat met 7 verzetten.

Natuurlijk heeft de Golf R niet alleen een krachtige benzinemotor. De auto krijgt een directere stuurinrichting dan zijn reguliere broertjes en extra potente remmerij. Vanbuiten is er uiteraard uitgebreid R-spoiler- en bumperwerk. Onderaan de achterzijde nemen we de kenmerkende twee sets van twee uitlaateindstukken waar. Later dit jaar meer!