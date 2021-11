Dit is de nieuwe Suzuki Alto

'De Alto bestaat in Europa toch niet meer?' - horen we je denken. Klopt als een bus. Suzuki introduceerde in 2014 de Celerio op de Europese markt, een auto die in onze contreien de Alto verving. Die Celerio was een door de Indiase tak van Suzuki ontwikkelde en geproduceerde stadsauto die eigenlijk niets te maken had met de Alto die Suzuki in thuisland Japan verkocht. Die Japanse Alto is nooit in Europa geleverd en was een échte kei-car die maar liefst 18 centimeter korter en 11 centimeter breder was dan de Celerio. Die Japanse Alto werd nagenoeg gelijktijdig met de Europese introductie van de Celerio opgevolgd door een enigszins retro vormgegeven nieuwe Alto en het is dat model dat nu zijn stokje overdraagt aan wat in Japan telt als de negende generatie Alto. Ook de nieuwe Alto volgt kort na Celerio-nieuws, Suzuki presenteerde in India namelijk kort geleden een tweede generatie van dat model al komt die ditmaal niet naar Europa.

Terug naar de Alto. De nieuwe Suzuki Alto is weer een kei-car en dat betekent dat hij dankzij beperkte buitenmaten en een kleine benzinemotor onder meer van fiscaal voordeel profiteert. Exacte afmetingen van het model ontbreken net als uitgebreide technische gegevens nog, maar om in de kei-car-klasse te vallen mag het model in ieder geval niet langer dan 3,4 meter en breder dan 1,48 meter zijn. De motor mag maximaal 660 cc groot zijn en mag niet meer dan 64 pk leveren.

Suzuki spreekt van de aanwezigheid van hybride techniek, maar op een volwaardige hybride aandrijflijn hoef je niet te rekenen. Wel krijgt de Alto een mild-hybride machine aan boord. Andere kei-Suzuki's hebben al mild-hybride techniek, denk aan deze Solio en Hustler. Ongetwijfeld heeft ook de nieuwe Alto een 64 pk en 98 Nm en 658 cc kleine driecilinder aan boord die bijval krijgt van een starter-generator.

In het design van de nieuwe Alto zijn wat invloeden van zijn voorganger waar te nemen, al zien we die eigenlijk alleen terug in de vormgeving van de koplampen. De nieuwe Alto oogt opvallend minder uitgesproken dan het eigenwijze model dat in 2014 werd geïntroduceerd. In het interieur nemen we onder meer een eenvoudig maar vrolijk opgemaakt instrumentarium en een - optioneel - infotainmentsysteem waar.

Wie wel gecharmeerd is van deze kleine praktische Suzuki, moeten we teleurstellen. Ook de nieuwe Suzuki Alto komt niet naar Nederland.