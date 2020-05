Facelift Friday: Suzuki Alto II

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De tweede generatie van de Suzuki Alto was ook in Nederland lange tijd symbolisch voor ‘goedkoop vervoer’, samen met de Fiat Panda wellicht. De auto werd eind jaren ’80 gefacelift, maar kreeg in de jaren ’90 doodleuk z’n oorspronkelijke neus terug. Een uniek verhaal over een bescheiden auto!

De tweede Alto verscheen in 1984 en was één van de eerste echt succesvolle Suzuki’s in Europa. Z’n voorganger was hier vanaf 1982 ook al leverbaar en was terugkijkend ontegenzeggelijk een charmante verschijning, maar het was de tweede Alto die de compacte, maar ruimtelijke vorm lanceerde die veel gezinnen zou zouden gaan waarderen in de – vaak – tweede auto van het huishouden. De auto was smal maar relatief hoog, wat in combinatie met een korte, schuin oplopende neus toch nog een acceptabele hoeveelheid binnenruimte opleverde voor de minuscule Japanner.

Fronte

Met die naam ‘Alto’ is trouwens wat bijzonders aan de hand, want in thuisland Japan heette de compacte auto ‘Fronte’. Alto was de naam van een aan de buitenzijde nagenoeg identieke bedrijfsauto-uitvoering, dus een auto die het zonder achterbank moest doen. Zowel de Japanse Fronte als de export-Alto werden vanaf 1986 voorzien van een nieuwe neus. De vierkante, ietwat verzonken koplampjes maakten daarbij plaats voor netjes op de carrosserie aansluitende exemplaren met een minder universele vorm. Bovendien kregen ze gezelschap van een stel stadslichten dat tot net om de hoek in het voorscherm doorliep. De units in de bumper konden zich daarmee helemaal op hun taak als richtingaanwijzer richten, waar ze hun aandacht aanvankelijk moesten verdelen over zowel richtingaanwijzers als stadsverlichting. Aan de achterzijde veranderde hoegenaamd niets, al werd de auto onderhuids wel aangepakt.

In Japan werden Alto en Fronte in de gefacelifte vorm gevoerd, waarna ze werden opgevolgd door een veel moderner ogend model dat dankzij Poolse bezoekers ook sporadisch in Nederland te vinden is als Daewoo Tico. In Europa volgde de Alto een andere weg, en stond de opvolger pas in 1994 klaar. Dat was in feite geen Alto, maar de Europese versie van de Japanse Suzuki Cervo Mode.

Maruti

Het gat tussen de komst van die auto en het verdwijnen van de oude Fronte werd opgevuld door niemand minder dan Maruti Suzuki, de Indiase tak van het Japanse merk. Maruti zou de tweede generatie van de Alto onder de naam Maruti 800 nog tot 2014 door gaan bouwen. Daarbij werd de auto geregeld gemoderniseerd, maar Maruti voelde kennelijk niet de behoefte om daarbij het moordende Tempo van z’n Japanse moederbedrijf te volgen. Zo kon het gebeuren dat dat de facelift die in Japan al in 1986 werd doorgevoerd, bij Maruti pas vanaf 1998 in de folders verscheen.

Dat bleef niet zonder gevolgen voor de Europese Alto. In 1990 maakt de op deze site beschikbare Nederlandse brochure trots melding van het modernere front: “Glad ingebouwde koplampen Grille en koplampen vormen nu nog meer een aerodynamische eenheid met de vloeiend gelijnde carrosserie.” Vier jaar later is die zin echter wijselijk geschrapt en toont de folder een Alto die optisch nauwelijks van het model uit 1985 te onderscheiden is. Terug bij af, dus, een gang van zaken die we toch zelden tegenkomen in autoland.

Brochure 1985:

Brochure 1990:

Brochure 1994:

Spirit

Als in 1994 de nieuwe Alto verschijnt, vindt Suzuki’s Europese afdeling het nog niet nodig om het oude model van de prijslijst te schrappen. Als Alto Spirit mag de bescheiden Japanner nog even door, als échte prijspakker die zelfs midden jaren ’90 als behoorlijk minimaal wordt beschouwd. Daarbij komt er zowaar nog een kleine facelift om de hoek kijken. Met de grotere koplampen? Welnee: de Alto krijgt een nieuwe grille, die er door z’n tweedelige indeling net even frisser oogt dan het oorspronkelijke exemplaar.

Brochure 1996: